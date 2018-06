Rifiuti | la Cina non vuole più essere la più grande discarica del mondo

Cina blocca Rifiuti di plastica dall’estero. E l’Italia non potrà più “esportare” a Pechino la sua carta da macero : Il blocco delle importazioni di rifiuti di plastica non industriali in Cina, in vigore dal 1 gennaio 2018, avrà un impatto globale e influenzerà gli sforzi per ridurre la quantità di rifiuti di plastica che ogni giorno entrano nelle discariche. Una conseguenza che già era stata prevista quando la decisione di Pechino fu resa ufficiale nel 2017. Ma questa volta un gruppo di ricercatori dell’Università della Georgia ne ha calcolato gli effetti in ...