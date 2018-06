Rai | ecco i nuovi palinsesti Orfeo ricorda Frizzi | ' Il suo sorriso è il volto che

Palinsesti Rai autunno 2018 : ecco tutti i programmi di prima serata e quando andranno in onda : Il tanto atteso giorno della presentazione dei Palinsesti Rai per l’autunno 2018 è arrivato. Il prossimo 5 luglio vi sarà una presentazione anche a Roma, ma oggi, 27 giugno 2018, si sono potute apprendere numerose novità riguardo alla prossima stagione televisiva. Cosa vedremo da settembre a dicembre 2018? Quali programmi andranno in onda in prima serata? ecco tutte le novità e le conferme. In fin dei conti, infatti, squadra che vince non ...

La Rai che sarà. Ecco tutte le novità dei palinsesti : Presentato oggi a Milano da Mario Orfeo il palinsesto Rai. Pochi cambi di direzione rispetto all’anno passato uno fra tutti il ritorno di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo, forte di una edizione particolarmente favorevole, e quello della zia della domenica Mara Venier che riconquista Domenica In in cambio di rotta rispettivamente alle scelte contenutistiche dell’anno precedente, pur concedendo una fascia a Cristina Parodi che ...

Premio Strega 2018 su Rai 2 : ecco quando : Il Premio Strega 2018 arriva in diretta su Rai 2: i cinque titoli in lizza per il prestigiosissimo Premio letterario Torna in tv il Premio Strega 2018. Il Premio letterario, considerato uno dei più prestigiosi ed importanti in Italia, sarà tramesso in seconda serata su Rai 3. Scopriamo chi sono i cinque autori in lizza per la vittoria finale. Premio Strega 2018 su Rai 3: quando va in onda La settantaduesima edizione del Premio Strega arriva in ...

La Rai che sarà. Ecco tutte le novità dei palinsesti della nuova stagione : Presentato oggi a Milano il palinsesto Rai presentato da Mario Orfeo. Pochi cambi di direzione rispetto all’anno passato uno fra tutti il ritorno di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo, forte di una edizione particolarmente favorevole, e quello della zia della domenica Mara Venier che riconquista Domenica In in cambio di rotta rispettivamente alle scelte contenutistiche dell’anno precedente, pur concedendo una fascia a Cristina ...

Premio Biagio Agnes 2018 su Rai 1 : ecco quando : Torna su Rai 1 il Premio Biagio Agnes 2018: anticipazioni, ospiti e premi speciali della X edizione tenutasi a Sorrento Rai 1 è pronta a trasmettere la X° edizione del Premio Biagio Agnes 2018 condotta da Alberto Matano e Francesca Fialdini dalla splendida cornice di Marina Grande di Sorrento. ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni. Premio Biagio Agnes 2018: quando va in onda Mercoledì 27 giugno alle ore 23.05 circa su Raiuno andrà in onda la ...

Rai - ecco il nuovo palinsesto : dopo la conferma di Baglioni è caccia a Fiorello in prima serata : Gli ultimi palinsesti dell'era Orfeo oggi a Milano. La Rai ufficializza tutti i programmi della prossima stagione autunnale. Tra conferme di lusso , Claudio Baglioni a Sanremo, , ritorni prestigiosi ...

Per Call of Duty WWII ecco il tRailer The Tortured Path - la mappa zombie del DLC United Front : ecco cosa comprenderà il nuovo DLC United Front di Call of Duty WWII. Passano gli anni ma la formula zombie non smette di riproporsi: Activision ha pubblicato sul suo canale YouTube , oggi 26 giugno, un trailer dedicato alla mappa Nazi zombie “The Tortured Path”, tutto da vedere. Nel filmato promozionale vengono mostrati, oltre a frenetiche e spettacolari (anche un po' macabre) scene di gioco, pure diversi anfratti delle tre diverse location ...

Giovanni Minoli bombarda la Rai : 'Cartello contro Massimo Giletti. Fabio Fazio? Ecco quanto ha danneggiato Viale Mazzini' : 'Il mondo ha bisogno di leader con una visione invece che di leader in televisione'. Quando Lech Walesa pronunciò la famosa frase non aveva assistito agli ultimi trent' anni di Rai sempre più incistati ...

'La sinistra ha tradito gli opeRai - ecco perché ho conquistato Terni la rossa' : E' finito un mondo, ne comincia uno nuovo'. Tags Argomenti: elezioni amministrative 2018 Protagonisti: Leonardo Latini Matteo Salvini © Riproduzione riservata 25 giugno 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Alda D’Eusanio ecco perché non m’invitano più alla Rai : Alda D’Eusanio che ha attaccato la Rai ‘colpevole’ di averla estromessa dalla tv da qualche anno. Intervistata da Francesca Fagnani durante la trasmissione “Belve”, sul Nove la D’Eusanio non si risparmia polemiche e frecciatine contro il servizio pubblico. «Lei in Rai ne ha combinate», le dice la Fagnani: «Se c’era da mandare aff… un direttore ce lo mandavo – ribatte Alda – per cui hanno fatto di me carne di porco. Serviva il posto ...

SuperQuark Musica con Piero Angela su Rai 1 : ecco quando : Nuovo programma televisivo su Rai 1 per Piero Angela questa volta dedicato alla Musica e ai suoi strumenti: ecco tutte le anticipazioni Piero Angela torna in tv con un nuovo programma dal titolo SuperQuark Musica. Si tratta di uno speciale viaggio dedicato al mondo della Musica e degli strumenti. Una passione, quella per la Musica, che ha da sempre coinvolto il divulgatore scientifico. SuperQuark Musica: quando va in onda Debutta mercoledì 4 ...

IoT - i malware non si fermano. Ecco i seguaci di MiRai : Mirai, il malware principe nel mondo degli attacchi all'Internet of Things , IoT, , ha causato ingenti danni in tutto il mondo. Nel 2016 Mirai è stato impiegato per lanciare innumerevoli attacchi ...

Giancarlo Magalli : «In Rai? Un buon 20% è raccomandato» : ecco cosa rivela sulle assunzioni : Salvini propone il censimento dei Rom, Di Maio di censire i raccomandati in Rai . Non ha fatto discutere come quella del ministro agli Interni, ma la proposta dell'altro vice premier ha aperto una ...

Mangiafuoco approda dalla radio in tv - su Rai 2. Ecco quando : Programma sperimentale in arrivo su Rai 2: si tratta di Mangiafuoco che dalla radio arriva in tv per raccontare la generazione dei millennials Non solo repliche nell’estate 2018 di Rai 2, diretta da Andrea Fabiano, che propone ai telespettatori un nuovo programma sperimentale dal titolo “Mangiafuoco“. Ecco in anteprima alcune indiscrezioni sul programma attualmente in onda su Rai radio 1. Mangiafuoco su Rai 2: quando va in ...