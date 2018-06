L' ultima sparata di Di Maio Un milione di veicoli in 5 anni Ma il mercato è

Tesla Roadster - l’ultima sparata di Musk : “Propulsori-razzo come optional” – FOTO : Ipse dixit: “Il pacchetto opzionale “SpaceX” per la nuova Tesla Roadster includerà 10 piccoli propulsori-razzo disposti attorno all’auto. Questi motori migliorano notevolmente l’accelerazione, la velocità massima, la frenata e le capacità dell’automobile in curva. Forse permetteranno persino a una Tesla di volare …”. Recita così l’ultimo tweet di Elon Musk sulla nuova Roadster. Nelle risposte allo stesso cinguettio, il ...