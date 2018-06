Primo storico gol per Panama

Russia 2018 : Primo storico intervento del Var in un Mondiale di calcio : primo storico intervento del Var in un Mondiale di calcio. Al 24′ di Portogallo-Spagna, partita valida per il Girone B, a Sochi, l’arbitro italiano Rocchi – sentiti i colleghi addetti ai monitor (Irrati e Valeri) – ha convalidato il gol dello spagnolo Diego Costa, che sembrava viziato da una manata sul volto di Pepe. Dopo le proteste dei lusitani e una breve consultazione audio, l’arbitro Rocchi – senza però ...

Top Gun - Primo ciak per il sequel dello storico film con Tom Cruise : Il sequel di Top Gun diventa realtà. Trent'anni dopo il film che ha lanciato Tom Cruise nel firmamento hollywoodiano, Pete 'Maverick' Mitchell il tenente della marina degli Stati Uniti, il pilota ...

Calcio femminile - Spareggio Juventus-Brescia 5-4 d.c.r. : bianconere Campionesse d’Italia! Calci di rigore decisivi - Primo scudetto storico : Non poteva che finire ai Calci di rigore l’eterna sfida di quest’anno, del Calcio femminile italiano, tra Juventus e Brescia. Nello Spareggio dello Stadio “Silvio Piola” di Novara, assegnante lo scudetto, sono state le bianconere ad imporsi 5-4, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Un successo importante e storico per le Calciatrici di Rita Guarino, essendo questo il primo tricolore ...

Volley - PERUGIA CAMPIONE D’ITALIA! Block Devils in trionfo - Primo storico scudetto! Civitanova si arrende in gara5 : PERUGIA CAMPIONE D’ITALIA! I Block Devils hanno vinto il primo storico scudetto di Volley maschile. trionfo stellare della Sir Safety Conad che ha demolito Civitanova con un roboante 3-0 (25-22; 25-23; 27-25) nella decisiva gara5 della Finale che assegnava il tricolore. Non c’è stata storia in una partita dominata dall’inizio fino alla fine: gli umbri chiudono i conti, vincono la serie per 3-2 e arrivano dove mai erano arrivati ...

Google celebra Georges Méliès con un Doodle storico : è il Primo interattivo a 360° e in realtà virtuale : Georges Méliès è stato un pionieristico illusionista e regista francese: nato a Parigi l’8 dicembre 1861 e morto sempre nella capitale francese il 21 gennaio 1938 all’età di 76 anni e oggi Google lo celebra con un Doodle storico, il primo interattivo a 360° e in realtà virtuale, creato in collaborazione con i team di Google Spotlight Stories, Google Arts & Culture e della Cinémathèque Française. Non a caso questo momento storico ...

Coree : due ore per Primo storico round colloqui Moon-Kim : "Il mondo ci guarda", ha detto invece Moon. La Casa Bianca ha augurato "pace e prosperità alla penisola coreana".