Migranti | 1000 persone al largo della Libia

blogo

: #Migranti: 1000 alla deriva, Barcellona offre porto sicuro. 'Italia vuole lasciarli nella mani della Libia dove si… - Agenzia_Ansa : #Migranti: 1000 alla deriva, Barcellona offre porto sicuro. 'Italia vuole lasciarli nella mani della Libia dove si… - fattoquotidiano : Migranti, 1000 persone alla deriva nel Mediterraneo. Le Ong: “Per la Guardia costiera italiana non siamo necessari” - TgLa7 : Caos Mediterraneo: 1000 migranti alla deriva in attesa dell'intervento libico -

(Di domenica 24 giugno 2018) Oltresono alla deriva in queste ore nel Mar Mediterraneo a bordo di sette diverse imbarcazioni di fortuna che potrebbero affondare da un momento all'altro. A denunciarlo è la Ong spagnola Proactiva Open Arms, che effettuerà i primi soccorsi nelle prossime ore vista la vicinanzasua nave all'area in cui si trovano le imbarcazioni al. Che fine faranno queste? Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il solito braccio di ferro è già partito. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha prontamente confermato la chiusura dei porti italiani:Altri 1.000 immigrati sui gommoni? Giusto che intervengano le Autorità Libiche, come stanno ben facendo da giorni, senza che le navi di Ong straniere si intromettano e disturbino. Sappiano questi “signori”, finanziati da Soros e compagnia bella, che i porti italiani sono e saranno chiusi a chi aiuta ...