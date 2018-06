Macron | proposta Conte coerente con Ue

La proposta di Conte a Macron : istituire hotspot in Africa. Trump : ?premier italiano fantastico : L’idea, confermata da fonti vicine al Governo, è di puntare sulla creazione di strutture per l’identificazione dei migranti che vogliono presentare richiesta d'asilo direttamente nei Paesi africani d'origine. Trump :?« Conte è fantastico , essere duri sull’immigrazione paga»...

Migranti - al via il vertice Macron-Conte a Parigi. “Dall’Italia la proposta di creare hotspot nei Paesi d’origine” : È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, ...