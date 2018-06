Il reddito di cittadinanza è irrealizzabile | Di Maio dica la verità

huffingtonpost

(Di domenica 24 giugno 2018) Il Ministro Dila verità suldi. La misura annunciata e propagandata da anni, grazie alla quale il Movimento 5 Stelle ha ottenuto vagonate di voti. Non ci nasconda le gigantesche difficoltà della sua attuazione. Al momento sentiamo solo rinvii, promesse scritte sulla sabbia, parole vaghe e prive di qualsiasi ancoraggio a dati di realtà tipo risorse finanziarie, gestione amministrativa, tempi appunto. Tanto che l'unica cosa certa è che nel 2018 ildiNON si farà, passerà un anno del governo del cambiamento e della rivoluzione senza che nulla venga fatto.Mettiamo in fila le promesse, o meglio le bufale, che ci vengono rifilate in questi giorni. Che chi ha un po' di dimestichezza con la materia davvero fa fatica a comprendere. Per essere gentili.Bufala n. 1. Non è vero che i fondi europei ...