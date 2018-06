Ferrari | addio superiorità motoristica

Ferrari - Raikkonen vicino all'addio : al suo posto il giovane talento Leclerc : Potrebbe esserci una grande novità in casa Ferrari per il 2019. Ferrari , Raikkonen vicino all'addio Kimi Raikkonen è pronto a dire addio a Maranello. La voce circola con insistenza dal paddock...

Ferrari - colpo di scena in Formula 1 : scelto il compagno di Vettel per la prossima stagione - addio Raikkonen : Il campionato di Formula 1 sta entrando nel vivo, la Ferrari in testa al mondiale con Sebastian Vettel, può essere l’anno giusto per tornare sul tetto del mondo ma il pensiero della Rossa è rivolto anche alla prossima stagione ed al mercato piloti. Il team del Cavallino, secondo quanto riportato da Motorsport.com, ha deciso di non rinnovare il contratto di Kimi Raikkonen, rinunciando parallelamente anche a Daniel Ricciardo. Ingaggiare ...