Brigitte Nielsen è di nuovo mamma

(Di domenica 24 giugno 2018) A 54 anni,, l’ex compagna di Silvester Stallone, ha dato alla luce una bambina. La piccola è nata il 22 giugno in una clinica di Los Angeles. Per lei è il quinto figlio, il primo per il marito Mattia Dessi, 39 anni. La bambina si chiama Frida e pesa 2,5 chili, in perfetta salute, per la gioia dei genitori che hanno detto a People «di essere sommersi dalla felicità di accogliere questa meravigliosa bambina nelle loro vite». «E’ stato un lungo percorso, ma ne valeva la pena. Non siamo mai stati tanto innamorati», ha detto l’attrice. Prima di incontrare Mattia Dessi,aveva avuto 4 figli da tre compagni diversi. Il primo marito Kasper Winding, le aveva dato Julian, nato il 12 aprile del 1984, Killian era nato il 15 dicembre 1989, da una relazione con Mark Gastineau. Douglas Aaron, nato il 19 aprile 1993, e Raoul Jr, il 21 maggio 1995, sono stati il frutto del ...