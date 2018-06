Bimba salvata dal pozzo | il suo angelo | Non ci ho pensato un attimo

Siena - Bimba cade in un pozzo/ Ultime notizie - salvata dalla mamma e da un passante-eroe nell'acqua gelida : San Quirico d'Orcia, Siena: bimba cade nel pozzo di 7 metri, salvata dalla mamma e da un passante calato con una fune nell'acqua gelida delle falde.

Siena - Bimba cade in un pozzo/ Ultime notizie - salvata dalla mamma e da un passante-eroe nell’acqua gelida : San Quirico d'Orcia, Siena: bimba cade nel pozzo di 7 metri, salvata dalla mamma e da un passante calato con una fune nell'acqua gelida delle falde. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:31:00 GMT)

Bimba cade in un pozzo nel Senese : salvata dalla mamma e da un passante : Una bambina di tre anni, caduta in un pozzo cisterna di un’abitazione, ha rischiato di annegare ed è stata salvata dall’intervento della mamma, che si è buttata nel pozzo e l’ha tenuta con la testa fuori dall’acqua, e di un passante che si è calato con una fune, hanno evitato la tragedia. E’ successo a San Quirico d’Orcia, nel Senese, dove nel primo pomeriggio una bambina è scivolata in un pozzo profondo 7 ...

San Giovanni - Bimba di 3 anni con spago attorno al collo/ Roma - è in coma farmacologico : salvata da una vicina : San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:46:00 GMT)

Bimba di 3 anni salvata con un mini-cuore artificiale : L'incredibile salvataggio di una bambina di soli 3 anni è avvenuto a Roma il 2 febbraio presso l'Ospedale Bambino Gesù. La piccola era da molti mesi in lista per ricevere un trapianto di cuore poiché affetta da miocardiopatia dilatativa. Dopo moltissime lotte i medici sono riusciti ad ottenere uno speciale ed esclusivo permesso per entrare in possesso di un mini-cuore per poter salvare la vita della piccola. Un'operazione davvero incredibile dal ...

