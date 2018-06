Mostro di Firenze | 50 anni fa il primo delitto Sostituto pg che chiese assoluzione di

Mostro di Firenze : record di ascolti per il radio-approfondimento : Il serial killer dell'area fiorentina ha superato il suo tempo e si posiziona oggi al centro di una cronaca fatta di parole e dati, a flusso continuo, dove le novità si confondono a valutazioni ...

CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni 13 giugno : il legame tra Zodiac e il "Mostro" di Firenze : Chi l'ha VISTO? torna in onda oggi, mercoledì 13 giugno: Federica Sciarelli si occupa del serial killer Zodiac, è davvero il "mostro di Firenze"? Le ultime notizie.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:16:00 GMT)

Zodiac - il Mostro di Firenze/ Sono davvero due persone diverse? (Chi l'ha visto?) : Zodiac, il Mostro di Firenze: Sono davvero due persone diverse? La trasmissione di Federica Sciarelli si interroga su questo caso lungo più di venti anni. (Chi l'ha visto?)(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Zodiac e Mostro di Firenze : stesso serial killer?/ Joe Bevilacqua - sospetti e punti in comune tra i due casi : Riaperto il caso del Mostro di Firenze, si indaga su un ex soldato americano che visse nella zona dei delitti quando questi venivano commessi ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:15:00 GMT)

Perché il caso del Mostro di Firenze continua a tormentarci : Già, Perché la storia del Mostro di Firenze continua ad essere oggetto di cronaca a distanza di decenni. Sono degli ultimi giorni due nuove "rivelazioni" che la stampa italiana ha ripreso e che ...

Mostro di Firenze - chiesta la proroga delle indagini. L'avvocato Adriani : 'il Mostro - Zodiac e una storia già vista' : ... Pasquale Gentilcore, esce allo scoperto dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi secondo le quali il mostro di Firenze e Zodiac cioè i due serial killer più ricercati del mondo sarebbero la stessa ...

ZODIAC NON E' IL Mostro DI FIRENZE?/ Joseph Bevilacqua minaccia querela contro autore inchiesta : è ‘giallo’ : Il giornalista italiano autore dell'inchiesta che collegherebbe il serial killer americano ZODIAC al MOSTRO di Firenze riceve una missiva con minaccia di querela, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:41:00 GMT)

Mostro di Firenze : il procuratore aggiunto Luca Turco rianalizza tutto da capo : Il magistrato e procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco ha deciso di ricominciare da capo e di non tralasciare niente circa il caso del Mostro di Firenze [VIDEO], l'uomo che ha ucciso per l'ultima volta nel settembre del 1985 vicino a San Casciano Val di Pesa. Tra il 1968 e il 1985 furono 16 le vittime del Mostro seriale ed erano per lo più giovani coppie appartate nelle campagne fiorentine. Un caso che sconvolse l'Italia e che ha visto le ...

La confessione : Io - Zodiac - sono il Mostro di Firenze : Se ci troviamo di fronte alla più clamorosa rivelazione della cronaca nera lo sapremo presto. Se così fosse significherebbe che Zodiac ha vinto. E che ha deciso di godere in prima persona di quella ...

L’incredibile confessione : « Io - Zodiac - sono il Mostro di Firenze » : «sono io il mostro di Firenze». Così Giuseppe Bevilacqua, noto anche come Joe Bevilacqua, si sarebbe confessato al giornalista Francesco Amicone, provocando un vero e proprio terremoto non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti. Perché l’uomo ha aggiunto di essere anche Zodiac, l’inafferrabile serial killer cui la polizia americana dà la caccia esattamente da mezzo secolo, diventato mito nero in libri, film, canzoni. Lui, che spediva lettere ...

“Il Mostro di Firenze e il killer dello Zodiaco sono la stessa persona : sono io”. La ‘confessione’ di un ex militare USA : Un ex ufficiale dell’esercito americano ha confessato al giornalista Francesco Amicone di essere il mostro di Firenze e di essere Zodiac, serial killer americano mai identificato. La notizia, con il carico di domande che si porta dietro, è stata pubblicata da 'IL Giornale'.Continua a leggere

Zodiac - il killer confessa : "Il Mostro di Firenze sono io"/ E' un ex militare Usa : Procura cerca riscontri : Zodiac, il killer confessa: "Il mostro di Firenze sono io": clamoroso colpo di scena, si tratta di un ex militare Usa, la Procura sta cercando riscontri(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:07:00 GMT)

Rossella Corazzin/ Uccisa dal Mostro di Firenze? La dichiarazioni di Angelo Izzo (Chi l’ha visto?) : Rossella Corazzin è sparita nell’agosto del 1975. Ora Angelo Izzo, il mostro del Circeo, ha tirato in ballo la pista satanica e il mostro di Firenze. Il caso a Chi l'ha visto?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:10:00 GMT)

Massacro Circeo - Izzo evoca legame con misteri Mostro di Firenze | : Nuovi particolari sulla morte di una 17enne di Pordenone sparita nel 1975 a Tai di Cadore. La giovane sarebbe stata uccisa nel settembre 1975 nella villa sul Trasimeno di Francesco Narducci: medico ...