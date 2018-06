Iris | che ha un papà come Jude Law e si vede

vanityfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ha 17 anni, è britannica e fa parte del club dei «figli di». E a guardare le sue labbra e, soprattutto, gli occhi azzurri non è per niente difficile risalire all’identità del genitore famoso. Nel suo caso,ha la fortuna di chiamare «Law. Mamma, invece, è Sadie Frost, seconda (ex) moglie dell’attore.se non bastasse, la sua madrina è Kate Moss. https://www.instagram.com/p/BG1XVTGJ1gi/?taken-by=law Nel 2002, suo malgrado, era balzata agli onori della cronaca per un incidente: a soli 2 anni, infatti, aveva ingerito accidentalmente un pasticca di ecstasy trovata sul pavimento di un prestigioso club per soli membri di Londra. A salvarla, e a evitarle qualsiasi effetto collaterale, è stata un’immediata lavanda gastrica. https://www.instagram.com/p/BOc1ClTjKmB/?taken-by=lawpoi ha debuttato nella moda a 15 anni e da allora ne ha fatta di ...