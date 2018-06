Arrestato mentre tenta di rubare una macchina

Diffidato - invia minacce alla ex mentre lei è dal giudice : Arrestato : BRINDISI - Di passi falsi, un brindisino di 29 anni, ne aveva già fatti parecchi sia nei confronti della ex compagna che del padre di lei, tanto da ricevere nello scorso mese di aprile la notifica del ...

Modena - picchia e minaccia la compagna : “ho l’acido”/ 58enne Arrestato mentre tenta rapimento figlia di 3 anni : Modena, picchia e minaccia di lanciare l'acido alla compagna 29enne: ultime notizie, 58enne italiano arrestato con molteplici accuse mentre tenta di rapire la figlia di 3 anni(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:58:00 GMT)

Milano : sorpreso mentre rapina banca - Arrestato : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - E' stato bloccato dai carabinieri mentre stava compiendo una rapina in banca e per questo è stato arrestato. E' accaduto nella tarda mattinata di ieri a Gorgonzola, comune dell'hinterland milanese. A finire in manette un 43enne con precedenti specifici. L'uomo aveva min

Roma : Ricercato Arrestato mentre stava prendendo un volo : Roma – Un cittadino equadoregno nella mattina dell’11 giugno, stava per partire per l’Ecuador. Fin qui nulla di particolare. Se non fosse che ad aspettarlo ha trovato gli agenti della Polaria. Che lo hanno individuato presso lo scalo partenze internazionali dell’aeroporto di Fiumicino. L’uomo era colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale ...

Firenze - deruba un'anziana mentre carica la spesa in macchina : Arrestato : mentre un'anziana stava caricando la spesa in macchina nel parcheggio di un supermercato, lui le ha rubato la borsetta ed è fuggito via. Poco dopo, però, è finito in manette. Si tratta di un ...

Palermo : sorpreso mentre ruba in una scuola - Arrestato : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Un ragazzo di 23 anni, S.M. è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato e ricettazione perché sorpreso a rubare presso la scuola 'De Gasperi' di Palermo. Il giovane si era introdotto negli uffici dell’istituto scolastico di piazza Papa G. Paolo II, asport

Toronto - furgone travolge un gruppo di passanti mentre c'è il G7. La polizia : «Almeno nove morti». Arrestato il guidatore Video Diretta : NEW YORK - Un furgone è piombato su una decina di pedoni a Toronto, metropoli del Canada. Lo rende noto la polizia secondo quanto riportano alcuni media locali. Ci sarebbero cinque morti e una...