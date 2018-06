Seconda prova della Maturità | Aristotele al Liceo classico

La versione e le tracce della Seconda prova della maturità : Aristotele per la versione al Classico, matematica allo Scientifico, lingua straniera al Linguistico e i problemi per gli istituti tecnici: tutte le tracce The post La versione e le tracce della seconda prova della maturità appeared first on Il Post.

Maturità 2018 : ecco tutte le tracce della Seconda prova - da Aristotele alla gestione di una S.p.a : In riferimento alla seconda prova degli esami di Maturità 2018, è Aristotele l’autore scelto quest’anno per la versione di Greco del Liceo classico, con un brano in cui si affronta il tema dell’amicizia. Due i problemi assegnati allo Scientifico per il compito di Matematica. Il primo chiede di risolvere una situazione concreta, collegata alla programmazione del funzionamento di una macchina usata nella produzione industriale di mattonelle. Il ...

Maturità 2018 - tutte le tracce della Seconda prova : Negli istituti professionali trovano, invece, posto gli esami di diritto, scienza e cultura dell'alimentazione , Servizi enogastronomia e ospitalita' alberghiera , , tecniche di produzione e ...

Maturità - le tracce della Seconda prova Allo Scientifico la macchina per piastrelle : Un brano dall’Etica Nicomachea del filosofo greco, la programmazione di una macchina per la produzione di mattonelle, i Diritti al liceo delle Scienze umane, l’utopia da Kennedy a Martin Luther King all’Artistico, al Commerciale la start up di abbigliamento

La versione dell'Etica nicomachea di Aristotele scelta come Seconda prova dell'esame di maturità al liceo classico : L'amicizia è "una virtù o s'accompagna alla virtù" ed è "necessarissima per la vita", Aristotele dixit. Filosofico.net pubblica il testo e la traduzione della versione di greco scelta come seconda prova dell'esame di maturità al liceo classico.IL TESTO GRECOΜετ? δ? τα?τα περ? φιλ?ας ?ποιτ? ?ν ...

