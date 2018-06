Migranti : Di Maio - Italia ora rispettata : ANSA, - ROMA, 21 GIU - Finalmente vedo un' Italia rispettata in Europa e nel mondo. Continui così Presidente Giuseppe Conte!". Lo twitta Luigi Di Maio allegando il post del presidente del Consiglio su Fb in cui riferisce della telefonata con la cancelliera tedesca Angela ...

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte , ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti , il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Migranti - MOSCOVICI : "SALVINI SBAGLIA"/ Ultime notizie - Di Maio rilancia : "Porti chiusi per Ong" : MOSCOVICI , "Salvini sbaglia su MIGRANTI ": il commissario Ue sottolinea, "non si lasci Italia da sola". Su questione Rom: "rispetto, frasi raggelanti".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:17:00 GMT)

Migranti : Caro Di Maio - se lei e Salvini tradite la Costituzione io vi ripudio : Genova, 18 giugno 2018 – Il mio nome è Paolo Farinella, sono prete a Genova. Ho votato due volte il M5S: nella passata legislatura solo alla Camera e il 4 marzo 2018 alla Camera e al Senato. Le confesso che ho sempre nutrito qualche simpatia per il percorso del M5S, anche perché ho molti amici che militano, convinti, e capisco le loro ragioni. Non mi piace l’ispirazione di fondo del nuovo governo che, semplificando, chiamerei ...

GOVERNO & INCHIESTE/ I Migranti proteggono Salvini dai pm (che affossano Di Maio) : Indagini e arresti sono una faccenda grave e se il terremoto giudiziario scuoterà il GOVERNO Conte i grillini potrebbero non reggere. A tutto vantaggio di Salvini e della Lega. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:00:00 GMT)ROMA, LO STADIO, LA RAGGI/ Quando l'onestà è solo una scatola vuota, di M. MondoCAOS ROMA/ Stadio, degrado, corruzione: perché una città così bella non può essere "redenta"?, ...

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa sui Migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Migranti - Di Maio : Macron si scusi o non indietreggiamo : Roma, 14 giu. , askanews, - "Spero che Macron si scusi. Fino a quando non arriveranno le scuse noi non indietreggieremo: deve finire l'epoca in cui si pensa che l'Italia in qualche modo la puoi ...