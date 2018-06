huffingtonpost

: La foto di Melania seduta da sola nella Sala Ovale circondata dai giornalisti è diventata virale (per il motivo sba… - HuffPostItalia : La foto di Melania seduta da sola nella Sala Ovale circondata dai giornalisti è diventata virale (per il motivo sba… - RadioEnjoy_2010 : Questa foto racconta meglio di qualunque altra la differenza di stile fra Melania e Brigitte - Gnc1963 : RT @SicilyMag: Blog #GNCDixit di @Gnc1963 Mamma Melania, papà Matteo e la Natività siciliana dei #migranti Riflessioni a mente aperta sulla… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il presidente eTrump hanno dato il benvenuto a Re Felipe VI e alla regina Letizia di Spagna alla Casa Bianca per un tea party vecchio stile durante il viaggio dei reali negli Stati Uniti. Filippo e Letizia sono arrivati negli States per celebrare i trecento anni di amicizia dei due Paesi. In vista degli incontri ufficiali, le due coppie hanno posato all'esterno della Casa Bianca per ledi rito.indossava un vestito con una cinta, lungo fin sotto il ginocchio. Accanto a lei, elegantissima in rosa la regina Letizia, con un abito di Michael Kors.Ma all'interno,, è stata unagrafia del giornalista Doug Mills a fare il giro del mondo e a suscitare l'attenzione di tutti:viene ritrattain un angolo del divano delladella Casa Bianca da, attorniata da cronisti egrafi. In un tweet in cui posta la singolare ...