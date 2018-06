Giornata Sla | positivi primi dati su studi clinici con linfociti e antinfiammatori

LIVE Canoa slalom - Europei 2018 in DIRETTA : prima Giornata. Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini in semifinale. Tra poco Stefanie Horn : Buongiorno agli appassionati di Canoa slalom! Praga ospita i campionati Europei e oggi andranno in scena le eliminatorie di tutte le cinque specialità. Saranno nove dunque gli azzurri che tenteranno l’assalto alle semifinali. Al mattino, nella canadese femminile, saranno al via Elena Borghi e Chiara Sabattini e nel kayak maschile gli aspiranti alle semifinali saranno 65 e per decimo partirà Davide Ghisetti, scenderà invece per 59° Giovanni De ...

LIVE Canoa slalom - Europei 2018 in DIRETTA : prima Giornata. Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini in semifinale - ora tocca ad Elena Borghi : Buongiorno agli appassionati di Canoa slalom! Praga ospita i campionati Europei e oggi andranno in scena le eliminatorie di tutte le cinque specialità. Saranno nove dunque gli azzurri che tenteranno l’assalto alle semifinali. Al mattino, nella canadese femminile, saranno al via Elena Borghi e Chiara Sabattini e nel kayak maschile gli aspiranti alle semifinali saranno 65 e per decimo partirà Davide Ghisetti, scenderà invece per 59° Giovanni De ...

LIVE Canoa slalom - Europei 2018 in DIRETTA : prima Giornata. Borghi e Sabattini nella top20 - bene De Gennaro : Buongiorno agli appassionati di Canoa slalom! Praga ospita i campionati Europei e oggi andranno in scena le eliminatorie di tutte le cinque specialità. Saranno nove dunque gli azzurri che tenteranno l’assalto alle semifinali. Al mattino, nella canadese femminile, saranno al via Elena Borghi e Chiara Sabattini e nel kayak maschile gli aspiranti alle semifinali saranno 65 e per decimo partirà Davide Ghisetti, scenderà invece per 59° Giovanni De ...

LIVE Canoa slalom - Europei 2018 in DIRETTA : prima Giornata. Azzurri a caccia delle semifinali : Buongiorno agli appassionati di Canoa slalom! Praga ospita i campionati Europei e oggi andranno in scena le eliminatorie di tutte le cinque specialità. Saranno nove dunque gli Azzurri che tenteranno l’assalto alle semifinali. Al mattino, nella canadese femminile, saranno al via Elena Borghi e Chiara Sabattini e nel kayak maschile gli aspiranti alle semifinali saranno 65 e per decimo partirà Davide Ghisetti, scenderà invece per 59° Giovanni De ...