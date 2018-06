21 giugno | il solstizio d’estate e la giornata più lunga che ci sia

vanityfair

: È il #Solstizio d'estate, la #notte della luce alla sua massima potenza - VanityFairIt : È il #Solstizio d'estate, la #notte della luce alla sua massima potenza - TwitItalianWine : RT @p_giampaolo: Oggi è il 21 giugno, giorno in cui cade il solstizio d'estate 2018 e inizia ufficialmente l'estate astronomica. In più, og… - amarsi05 : Solstizio d'estate 21 giugno auguri felice estate' -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Preparate gli occhiali da sole. Oggi ci saranno 15 ore e 14 minuti di luce. È il, lapiùdell’anno. Il 212018 inizia ufficialmente l’estate astronomica, quella meteorologica è partita già a inizio mese, anche se non proprio con tutti i crismi e per fortuna non con il caldo dello scorso anno. Da domani le giornate cominceranno già pian piano ad accorciarsi fino ald’inverno del 21 dicembre, il giorno più corto che ci sia.La parolaviene dal latino solis statio, sole e fermarsi. In astronomia è il momento in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima (estate) o minima (inverno) rispetto alla Terra. È dunque quell’attimo in cui l’astro raggiunge il punto più alto rispetto all’orizzonte e porta così il maggior numero di ore di luce. Ilè il giorno più lungo che ci sia e di ...