Echi di Miyazaki in Big Fish & Begonia : Attraverso un mix di disegno a mano e cgi, si mette in scena, ispirandosi a testi classici cinesi, un universo nascosto sotto il mare, il mondo degli Altri, che hanno speciali poteri e grandi doveri, ...

Cinema : Echi di Miyazaki in Big fish & Begonia : ... il cui nome significa "Begonia" e identifica i poteri della ragazza, legati alla cura dei maestosi alberi, , che al compimento dei 16 anni, come vogliono le regole del suo mondo, va a visitare, per ...