Compay Segundo in concerto ad Aosta | in vendita i biglietti per il live del musicista

ilfattoquotidiano

: La fondatrice di Non una di meno 'Combattiamo la famiglia tradizionale.'. Squirta la sindaca di barcellona. Annui… - norupies : La fondatrice di Non una di meno 'Combattiamo la famiglia tradizionale.'. Squirta la sindaca di barcellona. Annui… - 3dicuori : Un nostro ascoltatore, Luc di Alpignano, innamorato di Cuba, ci ha scritto per chiederci di trasmettere per intero… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) In veritàsarebbe morto nel 2003, alla veneranda età di 95 anni e di primavere alle spalle ne avrebbe oggi 110 abbondanti. Ma per Ticket.itsarebbe ancora vivo e suonerebbe,, per tutti noi. Il sito non ha dubbi: il 2 agosto alle 21.15, nel teatro romano di, si esibirà il re del son in carne e ossa, il grande artista ripescato nel 1997 dall’oblio dal film Buena Vista Social Club di Wim Wenders, e dall’omonimo disco. Uniscritto nel festival “Classica” e che costerà una cifra importante: gli amanti del sound caldo, avvolgente, tropicale e vitalissimo dell’autore di Chan Chan dovranno sborsare, per applaudire il fantasma di, dalle 19 euro e 55 ai 26 euro e 45 centesimi. Diritti di preinclusi, per carità. Con la possibilità di ritirare i tagliandi direttamente alla cassa o di farseli recapitare a domicilio. D’altronde ...