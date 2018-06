Roma | un tesoro chiamato Alisson | con la cessione plusvalenza record

"Nello scenario peggiore la Troika dovrebbe invadere Roma e prendere in mano il Ministero del Tesoro" : Un deputato europeo della Csu tedesca, Markus Ferber, ha evocato la possibilità di un'invasione di Roma da parte della Troika in caso di salvataggio finanziario dell'Italia causato dall'attuale situazione politica e delle tensioni sui mercati. "Lo scenario peggiore sarebbe quello dell'insolvenza dell'Italia. Poi la Troika dovrebbe invadere Roma e prendere in mano il Ministero delle Finanze", ha detto Ferber alla televisione tedesca ...

Di Maio : «2 giugno in piazza a Roma». Scontro con il Colle su nomi Tesoro : «Avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, come Bagnai o Siri». A dirlo, ospite a Pomeriggio Cinque è il leader del M5S Luigi Di...

Di Maio : '2 giugno in piazza a Roma. Voto in agosto'. Scontro con il Colle su nomi Tesoro : ... ' Non risponde a verità la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio a 'Pomeriggio Cinque' che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia '...

In piazza a Roma - no impeachment Savona al Tesoro? Idea di Giorgetti Voto - comunque vada vince Salvini : Appuntamento per martedì 29 maggio alle ore 10 alla Camera, quando ci sarà una riunione congiunta dei gruppi parlamentari della Lega. Subito dopo, alle 14, sempre a Montecitorio, consiglio federale straordinario del Carroccio. All'ordine del giorno, secondo quanto Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Roma : Polizia in campo nomadi via Candoni. Sequestrato vero tesoro : Roma – Controlli in larga scala questa mattina al campo nomadi di via Candoni. La Polizia di Roma Capitale ha messo sotto sequestro un vero e proprio tesoro. Un rolex con diamanti, un Royal Oak e tanti altri altri orologi, per un totale di circa 30 mila euro. E ancora 20 mila euro in contanti e una grossa quantità di oggetti in oro. Questo il resoconto del sopralluogo avvenuto. In particolare nell’area del campo occupato dalle ...

Archeologia - tesoro nella Capitale : “A Roma una nuova Pompei” : “Crediamo che sotto tutta l’area della Polveriera di Colle Oppio come in tanti altri punti di Roma ci possa essere una nuova Pompei, ma al momento non mi sembra che ci siano le condizioni per procedere a uno scavo”. Lo ha detto Eleonora Ronchetti della Soprintendenza capitolina durante la commissione Cultura-Ambiente sui pareri per un playground nell’area della Polveriera di Colle Oppio. “Ci vorrebbe qualche milione ...

Roma - “sotto Colle Oppio una nuova Pompei”/ Tesoro Terme di Tito : Sovrintendenza “mancano fondi per scavi” : Roma, "sotto Colle Oppio una possibile nuova Pompei": Tesoro archeologico sotto le Terme di Tito, "mancano milioni di euro per gli scavi". Ecco cosa succede nella Capitale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:34:00 GMT)

Roma - il caso del filo di nichel del Campidoglio : un tesoro - mai usato - : Adesso anche l'Oref, l'organo di revisione contabile del Campidoglio, rispolvera la storia del sottilissimo filo di nichel , circa 200 chilometri per quasi 900 grammi, rimasto per anni un tesoretto ...