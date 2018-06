Fernando Alonso verso l’addio alla F1 In Indy già dal 2019? Obiettivo Tripla Corona

Fernando Alonso vince 24 Ore di Le Mans : al 2 volte campione della Formula 1 manca solo Indianapolis : Fernando Alonso ha vinto per la prima volta in carriera la 24 Ore di Le Mans , storica prova del Campionato Mondiale Endurance sul circuito francese. Il pilota spagnolo, due volte campione del Mondo di F1 , si è imposto a bordo di una Toyota in compagnia del giapponese Kazuki Nakajima e dello svizzero Sébastien Buemi. Per Alonso era la prima partecipazione in assoluto alla 24 Ore di Le Mans.

24 Ore di Le Mans 2018 : Fernando Alonso entra nella storia ed ora punta dritto alla Tripla Corona : Fernando Alonso ce l’ha fatta. Lo spagnolo ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018 assieme ai suoi compagni del team Toyota Gazoo Racing ovvero il nipponico Kazuki Nakajima e l’elvetico Sebastien Buemi, precedendo proprio i colleghi di marchio in una vera e propria parata per la Toyota. L’equipaggio della vettura numero 8, come si sapeva, partiva con i favori del pronostico, e lo aveva già confermato centrando la pole position, ma ...

Fernando Alonso : “Ora la Tripla Corona è un obiettivo attraente - vinco quando posso. Un giorno storico” : Fernando Alonso ha conquistato la 24 Ore di Le Mans ed è entrato nella storia dell’automobilismo. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si è imposto al Circuit de la Sarthe e ha espresso la sua gioia nelle dichiarazioni rilasciate al termine della gara: “La Tripla Corona è un obiettivo molto attraente perché ci è riuscito solo un pilota. Inoltre io punto anche al Mondiale Endurance, dunque sarebbe una Tripla Corona ancora ...

Fernando Alonso vince la 24 ore di Le Mans : Roma, 17 giu. , askanews, Fantastico Fernando Alonso alla 24 Ore di Le Mans. Lo spagnolo si impone per la prima volta nella famosa gara di durata francese e trionfa con la Toyota TS050 Hybrid divisa ...

Fernando Alonso - a un passo dalla leggenda. Tripla Corona nell’aria - il mito Graham Hill nel mirino. Ora a Indianapolis per l’impresa : Ora la Tripla Corona è a un solo passo, si è materializzata all’orizzonte, è sempre più un’ipotesi concreta, è un sogno che può davvero realizzarsi. L’ingresso nella leggenda dell’automobilismo non è mai stato così a portata di mano per Fernando Alonso che ha trionfato la 24 Ore di Le Mans proiettandosi verso il mito. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno ha messo la propria firma sul Circuit de la Sarthe, ha ...

VIDEO 24 Ore Le Mans 2018 - l’apoteosi di Fernando Alonso. Gli highlights della gara e la festa sul podio : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018. Un trionfo straordinario del due volte Campione del Mondo di F1 che si è imposto nella grande classica dell’endurance e ha così compiuto un passo importante verso la Tripla Corona: l’asturiano ora punta alla 500 Miglia di Indianapolis per entrare definitivamente nella leggenda dell’automobilismo. Nando è stato bravissimo al volante della Toyota, soprattutto durante la notte ...

24 Ore Le Mans 2018 - quanti soldi ha guadagnato Fernando Alonso con la vittoria? Montepremi minimo per il primo posto : Fernando Alonso ha compiuto un ulteriore passo nella storia dell’automobilismo e ha vinto la 24 Ore di Le Mans, la corsa di durata più prestigiosa e importante. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si è imposto al Circuit de la Sarthe al volante della Toyota e si è così garantito il successo che lo avvicina sempre di più alla Tripla Corona. Ora all’asturiano manca soltanto un trionfo alla 500 Miglia di Indianapolis per ...

Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans : Il pilota spagnolo Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans: ha guidato una Toyota in squadra con Kazuki Nakajima e Sébastien Buemi. La 24 Ore di Le Mans è una delle più note corse automobilistiche al mondo: se The post Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Le Mans appeared first on Il Post.

24 Ore di Le Mans 2018 : Fernando Alonso IN TRIONFO! Lo spagnolo vince ed entra nella storia : è doppietta Toyota! : Fernando Alonso ce l’ha fatta. Si era presentato alla 24 Ore di Le Mans con il chiaro obiettivo di vincerla e ci è riuscito. La lotta a due tra le Toyota del team Gazoo Racing è stata vinta dalla numero 8, guidata dallo spagnolo, dallo svizzero Sebastien Buemi e dal giapponese Kazuki Nakajima. Si è rotta, quindi, la maledizione della Toyota, che ha finalmente raggiunto quella tanto agognata vittoria. Non poteva essere altrimenti, vista ...

VIDEO Fernando Alonso esordisce alla 24 Ore di Le Mans e vola in testa alla gara! I primi giri sulla Toyota : Fernando Alonso guida la 24 Ore di Le Mans 2018 quando si sta per completare il primo quarto della gara di endurance più famosa del mondo. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si trova in testa con la sua Toyota e va a caccia del successo che lo avvicinerebbe alla Tripla Corona. Di seguito il VIDEO con l’esordio dell’asturiano in gara. Foto: shutterstock_1086806585 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Le Mans : lettera all’amico Fernando Alonso : E così ci siamo, caro il mio Fernando… Manca pochissimo al via della 24 Ore di Le Mans e tu sei lì. Ed è un’esplosione di ricordi ed emozioni per chi, come ti me, ha avuto la fortuna di seguirti fin dall’inizio. Ricordi? Eri davvero un ragazzino, e anche terribile quando con Felipe mi chiamavate […] L'articolo Le Mans: lettera all’amico Fernando Alonso sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

LIVE 24 Ore Le Mans 2018 in DIRETTA : Fernando Alonso cerca l’impresa storica : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della mitica 24 Ore di Le Mans 2018. Sul Circuit de la Sarthe (Francia) una corsa che emana un fascino particolare e che tutti i piloti sognano, prima o poi, di vincere. Tra i top driver che aspirano al massimo risultato c’è anche Fernando Alonso. Quest’anno la nuova sfida è quella dell’endurance. L’obiettivo massimo è Le Mans, per dar seguito alla rincorsa della Tripla Corona, il riconoscimento che ...

24 Ore Le Mans 2018 : Fernando Alonso sulle orme dei miti. Chi ha già realizzato la Tripla Corona in passato? : In questo modo il due volte campione del mondo di Formula Uno proverà ad avvicinarsi alla prestigiosa 'Tripla Corona' che si ottiene vincendo il campionato del mondo di F1 , oppure il Gran Premio di ...

24 Ore Le Mans 2018 : Fernando Alonso sulle orme dei miti. Chi ha già realizzato la Tripla Corona in passato? : Fernando Alonso, dopo anni di cocenti delusioni in Formula Uno tra Ferrari e, soprattutto, McLaren continua a puntare il suo mirino su altri obiettivi. Un anno fa tentò la sua prima 500 Miglia di Indianapolis e, solo la sfortuna, gli negò la vittoria sull’ovale più famoso del mondo. In questo 2018 il campione asturiano ha deciso di puntare la sua attenzione sulla 24 Ore di Le Mans, e non tanto per fare. Lo spagnolo, infatti, si è iscritto ...