Colpo alla mafia | 19 arresti nel clan di Paternò | a Catania

ROBERTO MARONI - INCARICO EX COLLABORATRICE : CONDANNATO/ L'ex Ministro : "Un Colpo al cerchio e uno alla botte" : ROBERTO MARONI, aiuti a ex collaboratrici: CONDANNATO a un anno e a 450mila euro di multa. “Deluso ma non mi scoraggio”, la reazione delL'ex governatore lombardo. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 08:20:00 GMT)

Palermo : giovane ferito alla testa da Colpo di pistola - indaga la polizia : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Un giovane di 28 anni, F.G., è arrivato intorno alle 3 di questa notte al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per una ferita al cuoio capelluto, provocata probabilmente da un proiettile che lo avrebbe colpito di striscio alla testa. Il giovane è stato

Si rifiuta di dargli dei soldi : il compagno le spara un Colpo alla nuca davanti alla figlia : Loreal Goode, 32 anni, è stata uccisa dal fidanzato per essersi rifiutata di dargli 36 euro per riavere la sua tv al banco dei pegni. Il tutto davanti agli occhi increduli della figlia della donna, di soli 14 anni. "Non meritava una fine simile, che sia da esempio per altre donne che devono fare attenzione alle persone con cui escono".Continua a leggere

Colpo da professionisti alla Pigna - per rubare documenti : Incursione di ladri professionisti nella sede centrale della Pigna ad Alzano. Che non si sia trattato di due balordi si capisce dal fatto che prima di entrare in funzione, alle 00,39 di ieri, hanno ...

Villasanta : nuovo Colpo alla Kuota - razziate otto super bici per 30mila euro : La Kuota di Villasanta torna nel mirino dei ladri: tra martedì 12 e mercoledì 13 razziate otto super bici che valgono in totale 30mila euro. I ladri di biciclette , ad alto contenuto tecnologico, sono ...

Pallanuoto : Colpo di scena alla Pro Recco! Panchina affidata a Ratko Rudic : Svolta clamorosa nella società più titolata della Pallanuoto italiana. La Pro Recco, dopo aver esonerato Vladimir Vujasinovic in seguito alla dolorosa sconfitta in finale di Champions League di Genova con l’Olympiacos, ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: si tratta di Ratko Rudic. Da molti giudicato il più forte coach della storia di questo sport, il croato, nato il 7 giugno del 1948 a Belgrado, ha vinto da allenatore ...

BIANDA ALLA ROMA/ Video - chi è il quinto Colpo di calciomercato di Monchi? (ultime notizie) : Il Video su William BIANDA che a breve sarà un nuovo calciatore della ROMA. Si tratta del quinto colpo di calciomercato messo a segno dal ds Monchi in questo mese di giugno(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Calciomercato Lazio - blitz di Lotito : arriva il Colpo ‘alla Milinkovic-Savic’ : Calciomercato Lazio – Il colpo ‘alla Milinkovic-Savic‘. La Lazio si muove in vista della prossima stagione, importante movimento del presidente Lotito per il tecnico Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Lazio ha deciso di fiondarsi su Grujic del Liverpool, reduce da una buona stagione in prestito al Cardiff adesso può arrivare in Italia, il presidente biancoceleste ha intenzione di ...

Inter - Colpo Nainggolan : alla Roma andranno 35 milioni : MILANO - La Cina può attendere: c'è l' Inter nel futuro di Radja Nainggolan . Sarà il Ninja il regalone che Suning riserverà a Luciano Spalletti per aver riportato il club nerazzurro in Champions . ...

Justin Kluivert alla Roma - affare quasi fatto : gran Colpo di Monchi (e Raiola) : grandissimo colpo di mercato di Monchi. La Roma ha praticamente chiuso per Justin Kluivert, figlio del "mitico" Patrick e uno dei giovani talenti più ammirati del calcio europeo. Kluivert è...

Ufficiale - Cristante alla Roma : Colpo dei giallorossi [DETTAGLI] : colpo Roma che ufficializza l’arrivo di Cristante. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Bryan Cristante. Il club rende noto di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di acquisto a titolo temporaneo, a far data dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’95 dalla Atalanta BC”. Corrispettivo fisso di 5 milioni di euro con ...

Parte un Colpo di pistola dalla stanza accanto - paziente muore in uno studio medico a Roma : Dramma in uno studio medico alla periferia di Roma. Un paziente è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo ad una visita in un'altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d'attesa. Sulla vicenda sono in corso indagini da Parte dei carabinieri. Al momento si ipotizza l'incidente.Il fatto ...

