Amianto | i numeri della strage della fibra killer | in Italia 6000 decessi e 32 milioni di

(Di martedì 19 giugno 2018) Presentato a Roma “Il libro Bianco delle morti diin” firmato dal presidente dell’Osservatorio Nazionale, Ezio Bonanni, che ha tracciato i datiche, ogni anno, causa 6 mila morti nel nostro Paese e 107 mila nel mondo. “L’è unsilenzioso cancerogeno che provoca con assoluta certezza scientifica mesotelioma, tumore del polmone, tumorelaringe, dello stomaco e del colon. Per non parlare dei danni respiratori che causa, anche quando non insorge il cancro (placche pleuriche, ispessimenti pleurici, asbestosi e complicanze cardiocircolatorie)” – ha spiegato Bonanni, che ha dettagliato le morti per patologia – “1.900 di Mesotelioma, 600 per Asbestosi (stima conforme a quella dell’INAIL)3.600 per Tumori polmonari (40.000 nuovi casi ogni anno in, circa 33.000). “L’INAIL – ha proseguito il presidente ONA – ...