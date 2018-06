Abusi su una bimba di 3 anni | Calderoli | ' Serve l' ergastolo'

Rom : Salvini pubblica le foto di una casa Abusi va abbattuta - "dalle parole ai fatti" : "Questa mattina a Carmagnola, Torino, dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti" . Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a commento di due foto di una casa abbattuta , postate su Facebook, sotto l'hashtag 'Prima gli italiani'.

Reggio Emilia - Abusi su una bimba di 4 anni : arrestato vicino di casa della piccola : Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 4 anni . Con questa accusa è stato arrestato un pensionato di 67 anni residente in un Comune dell’Appennino. Secondo quanto ricostruito, la bimba si trovava nel cortile a giocare quando sarebbe stata avvicinata dall'uomo che le avrebbe spinto un oggetto nella zona anale per poi chiederle di baciargli le zona intime.Continua a leggere

Milano - Abusi sessuali su una ragazza. Preso 40enne con invalidità : I poliziotti della Quarta sezione della Squadra mobile sono arrivati nella sua casa di Rozzano il 30 maggio. In mano avevano un ordine d'arresto che, da quel giorno, obbliga l'uomo a rimanere in casa, ...

Don Mauro Galli a processo per Abusi su 15enne/ “Nello stesso letto ma non l’ho toccato. Una leggerezza” : Don Mauro Galli a processo per abusi su 15enne: il prete ammette di aver dormito con il giovane parrocchiano ma nega le violenze e parla solo di "leggerezza".(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:56:00 GMT)