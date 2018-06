Sicilia | sindacati | subito nuovo cda Riscossione per liquidare società 2

Sicilia : sindacati - subito nuovo cda Riscossione per liquidare società : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Dopo le dimissioni del cda di Riscossione Sicilia, Fisac Cgil, Ugl Credito e Unisin tornano a chiedere al governo regionale "di accelerare la riforma facendo confluire funzioni e personale della Riscossione verso l’Ente economico nazionale controllato dall’Agenzia dell

Sicilia. Due milioni in più per le scuole. I sindacati chiedono più insegnanti di sostegno : Stiamo cerando di operare con attenzione e condivisione di intenti, accogliendo le istanze portate alla nostra attenzione dai dirigenti scolastici e dal mondo della scuola in genere, con l'obiettivo ...

Sicilia : sindacati inquilini - subito rilancio edilizia abitativa pubblica : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - I sindacati degli inquilini hanno scritto al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, agli assessori e ai capigruppo dei partiti all’Ars per chiedere "il rilancio dell’edilizia abitativa pubblica attraverso un’attenta e intelligente riforma che non si limiti

Porti : confermato sciopero 72 ore in Sicilia - sindacati 'Da C&T atteggiamento di sfida' (2) : (AdnKronos) - I sindacati ribadiscono che "l’autoproduzione è un'attività tipica portuale e deve essere praticata all’interno di regole ben precise che, allo stato attuale, risultano essere disattese". E aggiungono: "C'è un atteggiamento di sfida e di forzatura delle norme che abbiamo registrato anc

Porti : confermato sciopero 72 ore in Sicilia - sindacati 'Da C&T atteggiamento di sfida' : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti Siciliane confermano lo sciopero dei lavoratori portuali di 72 ore indetto dal 26 al 28 maggio e rispediscono al mittente le polemiche sollevate dalla compagnia di navigazione Siremar-Caronte&Tourist. "Ai tavoli abbiamo dimostrato dis

Sicilia : stabilizzazione Asu - sinergia fra sindacati e Regione : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Un "lavoro comune" fra sindacati e assessorato regionale al Lavoro per arrivare a "una proposta unitaria di modifica della legge regionale 8 del 2017 che possa consentire di chiudere la vergognosa pagina di tutto il precariato, anche per i lavoratori Asu". E' il risult

Esso : Femca Sicilia - vendita a Sonatrach imboscata ai sindacati (2) : (AdnKronos) - Un'operazione che ha "ignorato e calpestato le basi delle relazioni fra parti sociali e datoriali" e alla quale, evidenzia la Femca, si aggiunge una "ulteriore beffa: la scelta dei vertici della Sonatrach di incontrare ieri i sindaci di Melilli e di Augusta, prima ancora di confrontars

Esso : Femca Sicilia - vendita a Sonatrach imboscata ai sindacati : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "La vendita da parte di Esso della raffineria di Augusta e dei depositi logistici di Palermo, Augusta e Napoli alla Sonatrach, è frutto di un’imboscata tesa alle organizzazioni sindacali e a svariate centinaia di lavoratori". Lo affermano il segretario generale Femca C

Sicilia : sindacati - rinnovo contratto regionali non può più essere rimandato : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Non è più possibile rimandare il rinnovo del contratto dei regionali in Sicilia, l'unico contratto dell'intera pubblica amministrazione italiana non ancora sottoscritto. Buona parte dei fondi sono stati stanziati nel bilancio della Regione, quindi adesso chiediamo di e

Sicilia : sindacati a governo - insediare cda Riscossione : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Le segreterie regionali e il coordinamento aziendale di Fisac Cgil, Falcri, Silcea Sinfub/Snalec e Ugl Credito tornano a sollecitare il governo regionale ad avviare "tutte le iniziative utili per velocizzare l’insediamento del nuovo cda di Riscossione Sicilia, a partir