' Roma è allo sbando | Raggi valuti di lasciare' | Martina del Pd

DIRETTA / Roma Torino Under 17 (risultato finale 2-1) : Bamba ribalta tutto - giallorossi in finale! : DIRETTA Roma Torino Under 17, risultato finale 2-1: i giallorossi ribaltano lo svantaggio del primo tempo e, con Bucri e una punizione di Bamba, battono i granata e volano in finale(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:06:00 GMT)

Cena Davide Casaleggio-Lanzalone per Rousseau M5s/ Video - “no nomine e stadio Roma” : ‘giallo’ mail cancellate : Davide Casaleggio e la Cena delle nomine con Lanzalone, Video, “Mai fatta questa Cena, Parnasi non lo conosco”. Intercettato a Roma l'esponente dei 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:05:00 GMT)

La Roma acquista la Res : giocherà la Serie A femminile. Pallotta : 'E' una grande soddisfazione' : ...nostre giovanili e il nostro annuncio di oggi significa che avranno più opportunità di continuare il loro sviluppo calcistico e possibilmente potranno vedere un percorso preciso attraverso il mondo ...

Roma - acquisita la Res : il giallorosso entra anche nella Serie A del calcio femminile : L'indiscrezioni era nell'aria, ma oggi è arrivata l'ufficialità: la Roma avrà una squadra femminile. Come comunicato dalla Figc, la società di James Pallotta ha assorbito la Res Roma . Ad allenare il ...

Giochi Senza Barriere 2018 – Da Fedez a Pio&Amedeo - la sfida tra sport e divertimento allo stadio dei Marmi di Roma [VIDEO] : Fedez, Pio e Amedeo, Benji & Fede, Bebe Vio e tanti altri Vip allo stadio dei Marmi di Roma per un’edizione speciale di Giochi Senza Barriere Tanti Vip ieri si sono riuniti ieri allo stadio dei Marmi di Roma dove si sono sfidati in Giochi divertenti, con l’obiettivo di raggiungere molteplici scopi, come promuovere la conoscenza e la pratica delle attività paralimpiche in Italia. Fedez, Pio e Amedeo, Benji & Fede, Bebe Vio e tanti ...

Peccato che allo Strega manchino i "veri" Romanzi : Appena proclamata, la cinquina dello Strega 2018, già porta con sé tanti interrogativi. Dei magnifici 5 che si contenderanno il sorso di liquore la sera del 5 luglio al Ninfeo di Villa Giulia la prima ...

Roma - Pallotta : “Nainggolan all'Inter e Alisson al Real Madrid”/ Il presidente smentisce - in Spagna confermano : Pallotta, "Nainggolan all'Inter, Alisson al Real Madrid": ultime notizie, clamorose le dichiarazioni del presidente della Roma, in visita da turista a Napoli(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:00:00 GMT)

Roma - Pallotta : “Nainggolan all'Inter e Alisson al Real Madrid”/ Poi smentisce : “Stavo solo scherzando” : Pallotta, "Nainggolan all'Inter, Alisson al Real Madrid": ultime notizie, clamorose le dichiarazioni del presidente della Roma, in visita da turista a Napoli(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Roma - Pallotta : 'Alisson verso il Real - Nainggolan all'Inter'. Ma poi precisa : 'Humor americano' : 'Alisson è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all'Inter'. Non sono indiscrezioni di mercato, ma le rivelazioni tra il serio e il faceto di James Pallotta intercettato a Napoli pochi minuti ...

Roma - la smentita di Pallotta : “Alisson e Nainggolan via? Stavo solo scherzando - ma qualcuno non capisce” : Il presidente della Roma ha smentito categoricamente le parole pubblicate da Areanapoli.it, facendo marcia indietro sugli addii di Alisson e Nainggolan Non c’è niente di vero nelle dichiarazioni di James Pallotta riportate da Areanapoli.it, il presidente della Roma ha categoricamente smentito le frasi a lui attribuite su eventuali addii di Alisson e Nainggolan. Tramite il profilo ufficiale del club giallorosso, il patron americano ha messo ...