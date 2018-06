Pitti Uomo 94 | Sergio Muniz da Sartoria Latorre

Pitti Uomo 94 : Sergio Muniz da Corneliani : Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli [Guarda Lo Speciale Pitti Uomo]

Pitti Uomo 94 : Sergio Muniz da Scaglione : Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli [Guarda Lo Speciale Pitti Uomo]

Pitti Uomo 94 : le calze di Alto Milano : Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli [Guarda Lo Speciale Pitti Uomo]

Pitti Uomo 94 : Sergio Muniz da Blauer : Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli [Guarda Lo Speciale Pitti Uomo]

Pitti Uomo 94 - Arkistar - le scarpe ad alta tecnologia : odia Debuttano a Pitti Uomo 94 le calzature ad alto contenuto di tecnologia e design di Arkistar, il marchio, fondato dal designer Alberto Del Biondi, qui intervistato dal nostro inviato a Firenze. Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli [Guarda Lo Speciale Pitti Uomo]

GOSSIP/ Stefano De Martino e Fabrizio Corona sorridenti e complici al Pitti Uomo : Stefano De Martino e Fabrizio Corona abbracciati e sorridenti davanti ai flash dei fotografi: questo è quello che è successo poche ore fa al Pitti di Firenze e che ha scatenato le chiacchiere. Grazie ad un video che ha pubblicato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia, la gente è venuta a conoscenza dell'insolito incontro che c'è stato ad un popolare evento di moda tra i due più famosi ex di Belen Rodriguez. Tra 'Il re dei paparazzi' e ...

Cosa si è visto a Pitti Uomo - a Firenze : Si è conclusa la 94esima edizione della più importante fiera di moda maschile al mondo, che sta diventando anche un momento culturale importante per la città The post Cosa si è visto a Pitti Uomo, a Firenze appeared first on Il Post.

Pitti Uomo 94 chiude con un successo di visite. Grande presenza del made in Italy di lusso : Teleborsa, - Il 94° Pitti Immagine Uomo si avvia alla conclusione . Si chiude oggi con un Grande successo in termini di visite la kermesse per la presentazione delle collezioni maschili Primavera ...

Pitti Uomo 94 chiude con un successo di visite. Grande presenza del made in Italy di lusso : Il 94° Pitti Immagine Uomo si avvia alla conclusione . Si chiude oggi con un Grande successo in termini di visite la kermesse per la presentazione delle collezioni maschili Primavera Estate 2019, che ...

Pitti Uomo - Sergio Tacchini x Band of Outsiders : Sergio Tacchini, storico marchio sportswear italiano, e Band of Outsiders, giovane marca americana di abbigliamento maschile, si sono incontrati in occasione di Pitti Uomo per presentare una capsule collectioni che reinterpreta in modo brioso gli iconici look del passato. Polo e T-shirt sono stati presentati in nuovi colori a contrasto nelle maniche e nei colletti, mentre gli iconici Orion tracktop, indossati negli anni ’80 dai campioni di ...

Pitti Uomo 94 : Allegri - non solo impermeabili : Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli [Guarda anche Tutte le preview e le news di Pitti Uomo]

Pitti Uomo 94 : Tretorn - non solo sneakers : Tretorn nato in Svezia nel lontano 1891come produttore di articoli in gomma si è negli anni specializzato soprattutto in stivali di gomma e attrezzatura sportiva. Il marchio è anche molto conosciuto per le sue ottime palline da tennis. Nel 2001è stato acquisito dal colosso tedesco Puma. Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli [Guarda anche Tutte le preview e le news di Pitti Uomo]

Pitti Uomo 94 : in volo con stile secondo Aeronautica Militare : Il successo internazionale di Aeronautica Militare, conseguito in pochi anni, denota non solo la qualità dei capi ma anche l’apprezzamento dei valori ideali ai quali il brand si ispira. Nel 2004 Cristiano Sperotto, già leader di un’azienda affermata nella produzione di abbigliamento in pelle per Uomo e donna, con sede a Thiene, ottiene dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana una speciale convenzione: la possibilità di produrre ...

Pitti Uomo 94 : l’evento di Cuoio di Toscana : Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli Si è svolto a Pitti l’evento speciale che anticipa il nuovo grande progetto a firma Cuoio di Toscana, ancora top secret, che sarà svelato il prossimo autunno, in cui il Consorzio leader nella produzione di Cuoio da suola (con quote di mercato pari al 98% della produzione italiana e oltre l’80% di quella europea) intreccerà le proprie attività ...