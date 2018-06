Conte | ' reddito cittadinanza è cruciale'

Conte a Berlino : reddito cittadinanza e lotta a povertà priorità : Berlino, 18 giu. , askanews, La 'lotta alla povertà', il 'reddito di cittadinanza', la 'riforma dei centri di impiego' e il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro 'è una nostra priorità' e l'Europa 'è essenziale sul piano finanziario e anche nel metodo'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla …

Vertice Germania-Italia - Conte a Berlino Tra i temi migranti - eurozona e lavoro : “Fondi Ue per il reddito di cittadinanza” : Cercare un fronte comune nella gestione dei flussi migratori, ma anche nella lotta alla povertà. Saranno due i temi sui quali Giuseppe Conte giocherà a Berlino la partita dell’Italia nell’incontro con Angela Merkel. “È chiaro che l’immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti ...

Conte : reddito cittadinanza aiuta lavoro : 16.43 Il reddito di cittadinanza "non sarà una misura assistenziale", ma un "sostegno per il reinserimento lavorativo", sottolinea il premier Conte nella sua replica alla Camera dopo il dibattito sulla fiducia. Poi indica l'obiettivo di una "crescita sociale ed economica, nel rispetto del principio di discesa progressiva del debito". E sulle banche: ci sarà una revisione delle riforme su Credito cooperativo e Popolari. A livello ...

Flat Tax - reddito di cittadinanza - pensioni d'oro : l' economia nel discorso di Conte | La giustizia | Migranti : La Flat tax è «un obiettivo», ma non indica come e quando partirà. Il reddito di cittadinanza arriverà, ma solo dopo aver potenziato i centri per l'impiego. Sulle pensioni non cita quota 100, il ...

