: La nostra idea di futuro è diversa da quella di Salvini e Di Maio, noi siamo contro la chiusura e le barriere. I da… - matteorenzi : La nostra idea di futuro è diversa da quella di Salvini e Di Maio, noi siamo contro la chiusura e le barriere. I da… - Agenzia_Ansa : #Migranti, il ministro Toninelli: 'L'Olanda richiami le navi delle sue Ong'. L'Olanda: 'Non sono nostre Ong' -… - SkyTG24 : #UltimOra #Salvini: nave #Aquarius è stata costantemente assistita dalle nostre autorità. Abbiamo chiesto di soccor… -

"Chiederemo alle, alla Guardia costiera di stare più vicini alleitaliane, perché in Mediterraneo ci sono tanti Paesi che possono intervenire, il Nordafrica, Francia, Spagna, Francia, Portogallo". Così il ministro dell'Internoa La7. "Non possiamo permetterci di portare mezza Africa sul territorio italiano e non possiamo fare sempre tutto da soli" ribadisce.E Conlude: "Hanno trasformato il Mediterraneo in un cimitero. Farò il possibile per permettere a questi ragazzi di non scappare dai loro Paesi".(Di domenica 17 giugno 2018)