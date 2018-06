Gruppo D Mondiali Russia 2018 | calendario | risultati e classifica

Mondiali 2018 : Perù e Danimarca all’esordio nel Gruppo C. Sfida tra due squadre giovani nel segno di Guerrero ed Eriksen : Quest’oggi, alle ore 18, Perù e Danimarca, facenti parte del gruppo C, esordiranno ai Mondiali 2018. Lo faranno alla Mordovia Arena di Saransk, completata apposta per la manifestazione iridata non più tardi di due mesi fa. Le due nazionali, al loro primo confronto tra di loro, sono entrambe alla quinta partecipazione a un Campionato del Mondo: entrambe vantano come miglior risultato i quarti di finale, raggiunti dal Perù nel 1970 e dalla ...

Probabili formazioni/ Argentina Islanda : quote e le ultime novità live (Mondiali 2018 - Gruppo D) : Probabili formazioni Argentina Islanda: quote e le ultime novità sull'11 in campo oggi a Mosca, match del girone D per i Mondiali 2018 in Russia. Prima prova per l'albiceleste.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 05:00:00 GMT)

PAGELLE/ Portogallo Spagna (3-3) : i voti della partita (Mondiali 2018 Gruppo B) : PAGELLE Portogallo Spagna: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo B. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a Sochi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:38:00 GMT)

Pagelle/ Portogallo Spagna : i voti della partita (Mondiali 2018 Gruppo B - primo tempo) : Pagelle Portogallo Spagna: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo B. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a Sochi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 21:39:00 GMT)

PAGELLE / Marocco Iran (0-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 Gruppo B) : PAGELLE Marocco Iran: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo B. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a San Pietroburgo(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:45:00 GMT)

PRONOSTICI MONDIALI 2018 / Scommesse e quote : tutto su Portogallo-Spagna (Gruppo A e B) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le quote e le Scommesse sulle gare di oggi. Alle 14.00 si gioca Egitto-Uruguay del Gruppo A, poi a seguire Marocco-Iran e Portogallo-Spagna del Gruppo B.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:51:00 GMT)

Mondiali - Gruppo C : quote di Francia-Australia e Perù-Danimarca : Quinta Coppa del Mondo anche per la Danimarca, qualificata grazie ai playoff eliminando l'Irlanda. I danesi hanno superato i gironi tre volte su quattro , senza però mai spingersi oltre i quarti , ...

Pagelle/ Marocco Iran : i voti della partita (Mondiali 2018 Gruppo B - primo tempo) : Pagelle Marocco Iran: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo B. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a San Pietroburgo(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:06:00 GMT)

Pagelle/ Egitto Uruguay : i voti della partita (Mondiali 2018 Gruppo A - primo tempo) : Pagelle Egitto Uruguay: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo A. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori ad Ekaterinburg(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:57:00 GMT)

Probabili formazioni/ Egitto Uruguay : quote - le novità live. Il recordman (Mondiali 2018 - Gruppo A) : Probabili formazioni Egitto Uruguay: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Hector Cuper con il grande dubbio Salah, Tabarez dovrebbe lanciare Bentancur(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:55:00 GMT)

PRONOSTICI MONDIALI 2018 / Scommesse e quote : quale esito ad Ekaterinburg? (Gruppo A e B) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le quote e le Scommesse sulle gare di oggi. Alle 14.00 si gioca Egitto-Uruguay del Gruppo A, poi a seguire Marocco-Iran e Portogallo-Spagna del Gruppo B.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:53:00 GMT)

Probabili formazioni/ Portogallo Spagna : quote - le novità live (Mondiali 2018 - Gruppo B) : Probabili formazioni Portogallo Spagna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Subito big match nel gruppo B dei Mondiali 2018, derby della penisola iberica(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 07:05:00 GMT)

PRONOSTICI MONDIALI 2018/ Scommesse e quote : Egitto-Uruguay - Portogallo Spagna - Marocco-Iran (Gruppo A e B) : PRONOSTICI MONDIALI 2018: le quote e le Scommesse sulle gare di oggi. Alle 14.00 si gioca Egitto-Uruguay del Gruppo A, poi a seguire Marocco-Iran e Portogallo-Spagna del Gruppo B.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:33:00 GMT)

Probabili formazioni/ Marocco Iran : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 - Gruppo B) : Probabili formazioni Marocco Iran: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita dei Mondiali 2018 nel gruppo B (oggi 15 giugno)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 05:13:00 GMT)