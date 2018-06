Roma | il comunicato di Pallotta dopo le dichiarazioni shock sul mercato

calcioweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) Ultime ore caldissime in casa, in particolar modo caos sulle presuntedi Pallotti suldei giallorossi. Tutto falso, almeno secondo il numero uno del club, ecco leriportate dal sito ufficiale: “Ho letto con molto divertimento che avrei rilasciato alcunesu tema. Stavo invece scherzando con un gruppo di ragazzi e ho risposto sarcasticamente secondo le indiscrezioni in voga sui giornali e su Twitter mentre ero in Italia. Non c’era nulla di serio in quello che stavo dicendo mentre mangiavo una pizza. Solo humour americano che qualcuno non capisce”. L'articolo, ildilesulCalcioWeb.