«Pechino Express 7» | Le Coliche al posto di Filippo Magnini e della sorella

Doping - ufficiale il deferimento di Magnini : udienza il 12 luglio. Il nuotatore : 'Devo difendermi non sarò a Pechino Express' : Il due volte campione del mondo è stato deferito per Doping e dovrà comparire il mese prossimo dinanzi al Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia.

Grande Fratello Vip 3/ Paola Caruso tra Pechino Express e la casa di Cinecittà? : Primi nomi e rumors sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip 3: Paola Caruso si dividerà tra la casa di Cinecittà e l'Africa di Pechino Express 2018?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Pechino Express - bufera su Eleonora Brigliadori : ecco cosa sta accadendo : Eleonora Brigliadori parteciperà alla prossima edizione di Pechino Express in coppia con il figlio Gabriele Gilbo, ma la sua presenza nel cast del programma condotto da Costantino della Gherardesca ...

Ecco il cast di «Pechino Express» Questa volta si viaggia in Africa : L'aereo sta rullando sulla pista, l'imbarco è aperto e i passeggeri, zaino in spalla e passaporto in mano, tutti i concorrenti stanno raggiungendo il gate. Solo il conduttore Costantino della ...

Pechino Express 2018 : il nuovo cast : Il docu-reality targato Rai 2 'Pechino Express' sta per tornare sui nostri teleschermi dando il via alla settima edizione che si preannuncia già da ora ricca di novità. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Costantino Della Gherardesca che guiderà i nuovi protagonisti vip in giro per il mondo. Andiamo a scoprire le ultimissime anticipazioni sul reality Rai. Quando torna Pechino Express e quali saranno le tappe da percorrere? Le riprese della ...

Pechino Express – Chi sono le Mannequin? L’ex fidanzata di Valentino Rossi e la figlia dell’esploratore sexy protagoniste dell’adventure game [GALLERY] : Tra le coppie protagoniste della settima edizione di Pechino Express ci sono anche le bellissime e sexy Mannequin: ecco chi sono Linda Morselli e Rachele Fogar Linda Morselli e Rachele Fogar saranno presto protagoniste di un viaggio indimenticabile che le farà approdare in Africa. È stata annunciata oggi la loro partecipazione a Pechino Express 7, che le vede tra le coppie in gara. L’ex fidanzata di Valentino Rossi e la figlia ...

Pechino Express 7 : ecco il cast completo della nuova edizione 2018 : Le coppie sono complete ed è tutto per la partenza verso l'Africa, palcoscenico del nuovo viaggio del reality condotto da Costantino della Gherardesca,

Pechino Express 2018 : il cast ufficiale : Filippo Magnini Gli zaini sono pronti per essere indossati. Tra poche settimane 16 concorrenti, alcuni noti altri meno, partiranno per la nuova edizione del reality on the road di Rai 2 Pechino Express. Dopo vari rumors, è arrivata l’ufficialità del cast da parte della Rai. Tra i concorrenti spicca, in primis, Filippo Magnini. L’ex nuotatore parteciperà alla gara in coppia con la sorella Laura Magnini. Filippo e Laura, dunque, ...