Lavoro | Di Maio | avanti su tutele rider | saremo paese più avanzato

Lavoro - Di Maio lancia il ‘decreto dignita`’ : “Revisione Jobs Act per garantire piu` serenita`”. Ma glissa sull’articolo 18 : Dopo aver incontrato per la seconda volta i rappresentanti dei riders, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha annunciato la prossima presentazione del ‘decreto dignità“, in vista del primo “Consiglio dei ministri politico”, dopo aver concluso quelli ‘tecnici’ con al centro ancora il dossier nomine. Nel ‘decreto dignità, ha chiarito Di Maio, “ci saranno anche revisioni ...

Lavoro : Di Maio - per contrastare sfruttamento più controlli non burocrazia : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Negli anni i meccanismi di sfruttamento sono stati combattuti aumentando gli oneri sulle spalle degli imprenditori e il risultato è stato di continuare a fare prosperare i disonesti e a gravare sugli onesti. Dobbiamo fare più controlli e ridurre la burocrazia. Per questo l’Ispettorato del Lavoro va potenziato per controllare ed evitare questi malfunzionamenti”. Ad affermarlo è il ministro ...

Lavoro - Di Maio : le delocalizzazioni vanno fermate : Roma, 9 giu. , askanews, Le delocalizzazioni vanno fermate. E' quanto afferma il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio in un video in diretta facebook nel quale mostra una pila di carte che ...

Lavoro : Di Maio - vertenze in tutta Italia - le affronteremo con umanità : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Queste sono le crisi aziendali che mi hanno raccontato solo nella giornata di ieri”. Luigi Di Maio mostra un faldone, in diretta Fb, mentre in auto rientra a Roma dalla Puglia dopo la campagna per le amministrative. “Ci sono vertenze in tutta Italia, c’è tanta sofferenza in tutta Italia di persone che rischiano di perdere il posto di Lavoro e che hanno paura. Questo malloppo è quello che ...

Lavoro : Di Maio - no delocalizzazioni per chi ha preso fondi Stato : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – La colpa delle crisi aziendali “non è solo delle aziende. Certo, quelle che delocalizzano vanno fermate. Soprattutto se hai preso fondi dallo Stato. Questo non deve essere permesso, va fermato. Ma altre aziende sono in crisi e non ce la fanno perchè magari hanno crediti con la pubblica amministrazione e lo Stato non li paga”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in diretta ...

Immigrazione e Lavoro - i braccianti della Piana di Gioia Tauro chiedono a Salvini e Di Maio rispetto e diritti - : È necessaria la volontà politica» conferma Aboubakar Soumahoro, il sindacalista Usb. La pacatezza dei modi e la lucida capacità di analisi di Soumahoro, e di tutti gli altri operatori in questa terra ...

Lavoro - la prima direttiva di Di Maio : “Parlamentari locali potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio firma la sua prima direttiva: d’ora in poi anche i parlamentari potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale che riguardano il proprio territorio. “Ho fatto una circolare che consente ai parlamentari del territorio di stare vicino ai lavoratori e ai datori di Lavoro durante le trattative”, ha detto il capo politico del M5s dopo aver incontrato i lavoratori FedEx e ...

Lavoro - Di Maio : 'Voglio rendere più umane le procedure' : "Il mio compito come ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è rendere più umane le procedure che riguardano le sofferenze delle persone". Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio, ...

Lavoro : Di Maio - molti lavorano guadagnando poco - serve salario minimo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il concetto del salario minimo “può sembrare troppo statalista” ma bisogna aver presente che ormai “molti giovani pur di trovare un Lavoro a volte lavorano guadagnando zero e altri arrivando a stento a metà mese. Il Lavoro deve anche dare la soddisfazione di arrivare a fine mese. Il salario minimo va in questa direzione”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di ...

Di Maio al Lavoro sull'Ilva - il dossier più spinoso del Mise. Mittal resta in attesa di vedere le carte del nuovo governo : Il corposo (e spinoso) dossier Ilva resta nel backstage della prima giornata da "doppio ministro" di Luigi Di Maio, ma arriva ufficialmente sulla sua scrivania in un incontro a porte chiuse con i vertici ministeriali. Sotto i riflettori (e la videocamera delle sue dirette Facebook) ci sono i precari della gig-economy e le aziende vittime dei mancati pagamenti della Pa, gli impiegati dei due ministeri e tanta folla che segue il ministro su Via ...

Lavoro - Di Maio incontra i 'riders' : 'Più tutela e salario minimo' : 'Ci sono tanti ragazzi che non hanno inquadramento, una paga minima dignitosa. Noi vogliamo che abbiano una vita dignitosa, noi iniziamo un percorso per un modello di Lavoro che dovrà avere un salario ...

Lavoro - Di Maio incontra i rider : «Simbolo di una generazione abbandonata» : «Ci rivedremo tra una settimana. Dobbiamo trovare una soluzione»: il neoministro del Lavoro, Luigi Di Maio, lo ha promesso in un video pubblicato su Facebook dopo aver incontrato al ministero i rider, ...