Juve | il Chelsea piomba su un difensore

Rugani - vertice con la Juve : spunta il sondaggio del Chelsea : Londra non ancora chiama, ma il sondaggio c'è e l'interesse pure. Questo pomeriggio, il procuratore del difensore Daniele Rugani ha incontrato la dirigenza della Juventus, in un albergo del centro di ...

L'Inter studia l'offerta al Bordeaux con il sì di Malcom in tasca. Sfida Juve-Chelsea per Golovin : Due esterni offensivi con il gol nel dna. Dopo i tesseramenti di de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez , L'Inter è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico Luciano Spalletti , ribadite ...

Colpo della Juventus femminile - acquistata dal Chelsea bomber Aluko : Colpo di mercato della Juventus women, fresca di scudetto , al primo anno di vita della società, . La società bianconera ha preso dal Chelsea, campione in carica della Super League inglese e ...

Icardi via dall'Inter?/ L'argentino tra Juventus e Chelsea - novità a breve? (Ultime notizie) : Mauro Icardi lascerà davvero l'Inter nella sessione estiva di calciomercato? L'attaccante argentino è conteso da Chelsea e Juventus ma altre squadre potrebbero inserirsi nella corsa(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:07:00 GMT)

Chelsea - Sarri punta Higuain o Icardi. Juve - visite mediche per Emre Can : Gonzalo Higuain o Mauro Icardi: Maurizio Sarri , allenatore in pectore del Chelsea , ribadisce ai blues la priorità di rinforzare l'attacco con uno dei suoi bomber preferiti. Con il Pipita è rimasto ...

Chelsea-Sarri - la spesa si fa in serie A : Juventus e Napoli rischiano di perdere i propri big : In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, cominciano già a circolare i nomi dei primi obiettivi dei blues Chiusa l’esperienza al Napoli con uno scudetto sfiorato, la carriera di Maurizio Sarri riparte adesso dalla Premier League. C’è il Chelsea che lo aspetta, anche se Abramovich deve prima risolvere con De Laurentiis la questione clausola, ultimo ostacolo prima ...

Sarri al Chelsea - la bomba di mercato : “il grande colpo può arrivare dalla Juventus” : Sono giornate calde per programmare al meglio la prossima stagione, in particolar situazione in evoluzione per quanto riguarda le panchine. Il Napoli ha messo a segno il colpo Carlo Ancelotti, si è liberato dunque Maurizio Sarri che ha ricevuto un’offerta molto importante dallo Zenit ma la scelta del tecnico è stata quella di aspettare una chiamata dal Chelsea, che è arrivata, l’accordo è ormai ai dettagli, ufficialità prevista a ...