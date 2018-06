Il concerto 2018 di Radio Italia Live | sabato sera è festa a Milano in Piazza Duomo

Smashing Pumpkins in Italia nel 2018 per un unico concerto ad ottobre : prime indiscrezioni : Smashing Pumpkins in Italia nel 2018, in concerto nella penisola per uno o più appuntamenti della tournée mondiale. L'annuncio non è ancora ufficiale ma sembra certo che il post misterioso pubblicato sui social network dal gruppo possa fare riferimento ad un evento dal vivo da noi in programma per il prossimo mese di ottobre. Dopo il rilascio del singolo Solara, gli Smashing Pumpkins in Italia potrebbero tenere alcuni live nel corso ...

ROCK IN ROMA 2018 : annullato il concerto di Cristiano De André previsto il 5 luglio : A causa di un problema di salute dell’artista alle corde vocali, è stato sospeso l’inizio del tour di Cristiano De André “Storia di un impiegato”, che sarebbe dovuto partire dal palco del ROCK in ROMA. Il concerto del 5 luglio all’Ippodromo delle Capannelle è stato pertanto annullato. IL RIMBORSO DEI BIGLIETTI per la data di ROMA potrà essere richiesto a partire da mercoledì 13 giugno, entro e non oltre venerdì 20 luglio. Tale rimborso prevede ...

Mike Shinoda in Italia nel 2018 - un concerto a Milano Rocks con i Thirty Seconds To Mars : dettagli e biglietti in prevendita : A distanza di un anno dallo show dei Linkin Park, il ritorno di Mike Shinoda in Italia nel 2018: il cofondatore dei Linkin Park sarà in Italia a settembre con un concerto imperdibile per il suo Post Traumatic Tour! Rapper, cantautore, polistrumentista e produttore discografico, oltre che membro dei Linkin Park, Mike Shinoda si esibirà a Milano Rocks il prossimo 8 settembre, all'Area Expo - Experience di Milano. Mike Shinoda si esibirà lo ...

“Pino è” del 07/06/2018 – Il concerto-tributo a Pino Daniele in diretta su Rai 1. : Il 4 gennaio 2015, a poche ore dalla sua ultima apparizione televisiva ne L’anno che verrà, veniva improvvisamente a mancare il grande Pino Daniele, cantautore e chitarrista che con la sua commistione di generi e suoni aveva saputo dare forma internazionale alla musica napoletana, per poi conquistare i palcoscenici di tutto il mondo. Nel corso di 40 anni di […] L'articolo “Pino è” del 07/06/2018 – Il ...

Festa della Repubblica 2018 : la Polizia di Stato alla parata - poi doppio concerto : Si festeggia oggi la Festa della Repubblica, il 72° anniversario della nascita della Repubblica italiana a seguito del referendum del 2 giugno 1946 con il quale gli italiani scelsero la forma di Stato. Il primo momento delle celebrazioni si svolgerà all’Altare della Patria a Roma dove le più alte cariche militari e civili dello Stato renderanno gli onori al Milite Ignoto. Successivamente, nella vicina via dei Fori imperiali si svolgerà la ...

Lily Allen a Milano nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne per l’unico concerto in Italia : Lily Allen a Milano nel 2018 per un unico concerto atteso in Italia quest’anno. La data è quella del 2 dicembre prossimo per una serata al Fabrique di Milano. I biglietti per assistere al concerto di Lily Allen a Milano nel 2018 saranno disponibili in prevendita dalle ore 10,00 di venerdì 8 giugno online su TicketOne.it al prezzo di 25 euro ai quali si aggiungono 3,75 euro di diritti di prevendita per un totale di 28,75 euro. I biglietti ...

concerto per la festa del 2 giugno 2018 in diretta su Rai 1 : La Rai celebra il 2 giugno 2018, festa della Repubblica, con un Concerto trasmesso in diretta su Rai 1 e sulle frequenze di Radio 3 La festa del 2 giugno 2018 si avvicina e la Rai ha in serbo una bella sorpresa per i telespettatori. In occasione della festa della Repubblica, infatti, Rai 1 trasmetterà in diretta il Concerto Annuale direttamente dal Salone dei Corazzieri, uno dei saloni di rappresentanza del Quirinale a Roma. Ecco le ...

Ancora un concerto di Elio e Le Storie Tese al Collisioni 2018 a giugno con tanti ospiti - da Piero Pelù a Cristina D’Avena : Dopo il tour d'addio alle scene ci sarà Ancora un ultimo concerto di Elio e Le Storie Tese il 29 giugno sul palco del Collisioni Festival di Barolo (Cuneo): la band ha scelto la kermesse agri-rock estiva per tornare ad esibirsi dal vivo per quel che viene annunciato come un "ultimo esplosivo" appuntamento col pubblico. Un grande show prima dello scioglimento della band porterà sul palco numerosi ospiti, musicali e non: nel corso della serata, ...

Pro Loco trentine * Edizione 2018 Tutti#fuori - In 9.000 alla Festa DI PERGINE VALSUGANA E AL concerto DI IRENE GRANDI - : ... ingrediente base del fare Pro Loco, è la base per sviluppare cittadinanza attiva: far sentire le persone parte di un tessuto sociale porta benefici universalmente riconosciuti dalla scienza." Con ...

Questa sera - al 16° Girotonno - a Carloforte - la finalissima del Tuna Competition 2018 ed il concerto di Piero Pelù. : Al tramonto del sole spettacoli, musica e concerti gratuiti sul palco allestito in corso Battellieri. Questa sera , sabato 26 maggio, , dopo Prezioso e Fargetta l'appuntamento più atteso, quello con "...

Ben Harper in Italia nel 2018 - unico concerto per The Innocent Criminals : biglietti in prevendita : Ufficiale il ritorno di Ben Harper in Italia nel 2018, con un concerto per The Innocent Criminals da tenere allo Sferisterio di Macerata in piena estate. La data fissata è quella del 14 agosto, quella nella quale l'artista andrà a proporre The Innocent Criminals. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i punti vendita fisici dal 25 maggio alle ore 10. I tagliandi di ingresso saranno disponibili anche sulle piattaforme ...

concerto di beneficenza pro Terra Santa a Mottola il 25 maggio 2018 : Si terrà venerdì 25 maggio 2018, alle ore 20:30 a Mottola (Taranto) presso l’Hotel Villa Natìa, il Concerto di beneficenza

Gianna Nannini a Mantova - un nuovo concerto del tour 2018 : biglietti in prevendita dal 23 maggio : Gianna Nannini a Mantova, in concerto a luglio. Un nuovo appuntamento si aggiunge oggi alla ricca tournée estiva in programma per il mese di luglio e per il mese di agosto 2018. Il concerto di Gianna Nannini a Mantova si colloca all'interno del cartellone di eventi in programma per la manifestazione Mantova Arte e Musica che si terrà a luglio in Piazza Sordello. Ai concerti già previsti, si aggiunge oggi una data del tour estivo della rocker, ...

concerto Vasco Rossi Lignano 2018 : canzoni in scaletta nella data zero : Tutto pronto per il Concerto di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro in calendario domenica 27 maggio, data zero del Tour negli Stadi 2018 che vedrà il rocker di Zocca esibirsi nelle principali città italiane. A seguire alcune canzoni in scaletta e altre informazioni utili sul primo spettacolo musicale di Vasco dopo il trionfale Concerto dei record tenutosi a Modena Park la scorsa estate, una parte del quale è stata trasmessa live su Rai 1 con la ...