Filippo Inzaghi nuovo allenatore del Bologna

Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna : La dirigenza del Bologna ha annunciato l’ingaggio di Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan e dalla Nazionale italiana, come suo nuovo allenatore. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 e verrà presentato domani mattina allo stadio Dall’Ara di The post Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna appeared first on Il Post.

Bologna - Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore : i dettagli del contratto : Dopo aver sfiorato la promozione in A con il Venezia, Filippo Inzaghi si trasferisce ufficialmente al Bologna, dove sostituirà Roberto Donadoni Mancava solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna. A rivelarlo è il club rossoblu con una nota pubblicata sul proprio sito: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Filippo Inzaghi, che ha ...

Filippo Inzaghi - Palermo Venezia / "Viviamo un sogno" - dopo i playoff firma col Bologna? : Filippo Inzaghi, Palermo Venezia: il tecnico si gioca la possibilità di rimanere dentro ai playoff coi lagunari. dopo la fine di questa avventura firmerà probabilmente per il Bologna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Venezia-Perugia 3-0 - la squadra di Filippo Inzaghi è uno spettacolo e vola in semifinale [FOTO] : 1/9 Anteo Marinoni/LaPresse LaPresse ...

Calciomercato Bologna - Filippo Inzaghi si porta un fedelissimo : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta per iniziare un nuovo ciclo, l’idea è stata quella di interrompere il rapporto con Donadoni ed affidare la panchina a Filippo Inzaghi, ufficialità prevista subito dopo la fine dei playoff del campionato di Serie B oppure in caso di eliminazione del Venezia. L’allenatore ex Milan ha intenzione di portarsi un fedelissimo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si tratta ...

Filippo Inzaghi verso il Bologna - ecco quanto guadagnerà : Il tecnico - attualmente alle prese con i playoff di Serie B con il Venezia - è il principale candidato a sostituire Donadoni sulla panchina dei felsinei. L'articolo Filippo Inzaghi verso il Bologna, ecco quanto guadagnerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.