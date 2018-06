Ti ricordi di me? è il nuovo singolo di Alessio Bernabei | svelata la data ufficiale

Pino è / Il concerto-evento in memoria di Pino Daniele : i ricordi di Emma e Giuliano Sangiorgi : S'intitola "Pino è" il concerto-evento allo stadio San Paolo di Napoli dedicato a Pino Danieli. I pensieri dei vari ospiti a partire da Giuliano Sangiorgi ed Emma.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 08:07:00 GMT)

CLEMENTINO/ "Ecco i miei tre ricordi più belli e divertenti di Pino Daniele" (Pino è) : CLEMENTINO, "quel disgraziato mascalzone" torna sul palcoscenico per una dedica all'amico Pino Daniele che verrà ricordato grazie a un evento con tantissimi artisti presenti. (Pino è)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 23:15:00 GMT)

James Ivory compie 90 anni : i più bei film per cui lo ricordiamo : Vincere il primo premio Oscar a 89 anni, al tramonto di una gloriosa carriera cinematografica, non è cosa da tutti, ma è esattamente ciò che è capitato a James Ivory, tra i più acclamati registi americani degli ultimi 50 anni, arrivato a conquistare l’ambita statuetta proprio nel 2018 grazie all’adattamento di un romanzo, “Call me by your name“ di Andrè Aciman, per la regia dell’italiano Luca Guadagnino. Lungo la ...

ricordi umani come i dati di un Pc - possono esser trasferiti da un individuo all'altro : basta un'iniezione : I Ricordi umani potrebbero esser in futuro trasferiti da una persona all'altra in modo non dissimile da come oggi vengono trasferiti i normali dati da un computer all'altro. Ne è convinto il professor ...

Governo - erano meglio le elezioni anticipate? ricordiamoci che i sondaggi sono inaffidabili : Il commercio riguardo gli avvenimenti futuri è un qualcosa vecchio come la storia dell’umanità. L’unica nota costante è stata che qualcuno ottiene dei sicuri guadagni vendendo l’incerto. L’ultima trovata in questo campo sono i sondaggi elettorali. Quante persone si mettono a commentarli senza avere la benché minima idea di quale sia la metodologia alla loro base e soprattutto della loro affidabilità? I sondaggi elettorali sono costruiti in ...

La Misericordia di Modica all'esercitazione Megara 2018 : La Misericordia di Modica ha partecipato con 6 volontari dal 25 al 27 maggio all'esercitazione Megara 2018 organizzata dalla Misericordia di Augusta.

I ricordi traumatici si trasmettono tra generezioni attraverso gli spermatozoi : ... le lune di Saturno La forma di vita dominante sulla Terra 10 cose + 1 sugli oceani che forse non sapevi Il ritorno di Ebola in Africa Nuova luce sulle cosiddette galassie oscure Home - SCIENZA - ...

Esperimento su lumache : i ricordi si possono trasferire con l'Rna : I ricordi sono fatti di "materia" , in particolare di una molecola simile al Dna, l'Rna, che, se trasferita da un animale all'altro, consente di trasmettere l'engramma, la traccia mnemonica del primo ...

Trapianto di memoria tra lumaca - ecco come l'rna trasferisce i ricordi : I biologi della Ucla hanno trapiantato i ricordi di una lumaca "addestrata" in un'altra trasferendone le molecole di rna

I ricordi? È provato che si possono trasferire con l'Rna. L'esperimento dello scienziato tra due lumache : L'ipotesi sta già agitando le acque della scienza e se venisse confermata da gruppi indipendenti scatenerebbe una tempesta. Se la memoria si affida a molecole trasportabili, anziché alle connessioni ...

Trapianto di memoria tra lumaca - ecco come l’rna trasferisce i ricordi : (Foto: ullstein bild / Getty Images) È possibile trasferire i ricordi di un individuo in un altro? Sembra fantascienza, eppure oggi siamo un po’ più vicini a quella che potremmo chiamare la sintesi di una memoria artificiale. Un gruppo di biologi della Ucla ha scoperto infatti che trasferendo l’rna (molecole che trasportano informazione genetica e non solo) di lumache marine addestrate in altri esemplari, anche il ricordo dell’allenamento viene ...