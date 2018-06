garanzie per l' utente in fase di acquisto dei beni immobili | Ordine degli Ingegneri e

"Sull'Iva non si tratta". Confcommercio chiede garanzie a Salvini e Di Maio. Mattarella chiede "sforzi" per "consolidare la fiducia" : C'è un tema centrale che domina l'Assemblea annuale di Confcommercio: l'aumento dell'Iva. Scongiurarlo è quello che chiedono a gran voce i commercianti, è quanto il nuovo Governo sta assicurando negli ultimi giorni (ma senza ancora dire come), ed è quanto chiede una delegazione di Padova che ha inscenato un flash mob davanti alla sede: "Sangalli, siamo con te" c'è scritto sulla scritta a sostegno del presidente ...

Diritti tv - Mediapro presenta alla Lega di A garanzie patrimoniali per 1 - 6 miliardi : MILANO - Mediapro ha spiazzato tutti e ha presentato oggi alla Lega Serie A 'nei termini Legali previsti, le garanzie richieste'. 'Queste garanzie patrimoniali sono formate dalla garanzia di Imagina , ...

Banche venete : Pd - vigileremo per garanzie a risparmiatori : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo garantito il nostro impegno concreto per giungere alla più celere soluzione affinché i risparmiatori possano accedere al fondo di ristoro previsto dalla scorsa Legge di bilancio”. Lo dichiarano i parlamentari del Partito Democratico Ettore Rosato, Alessia Rotta, Debora Serracchiani, Francesco Boccia, Roger De Menech e Andrea Ferrazzi, che hanno incontrato oggi, presso gli uffici della Camera ...

Pronto a rompere : senza garanzie di battaglia contro l'Ue - Salvini fa saltare il tavolo con M5S (e anche i gazebo della Lega) : "La battaglia con l'Ue è difficile. Per intraprenderla bisogna avere delle coperture, non dico tanto ma almeno dagli alleati di governo! Se non è così, è meglio non partire, meglio lasciar perdere...". Mentre a Montecitorio procede il tavolo tecnico di Lega e Cinquestelle sul 'contratto di governo', un alto dirigente del Carroccio sfoga con Huffpost tutto il suo pessimismo sulle trattative in corso. Un pessimismo ...

Iran - Europa ha 60 giorni per garanzie : TEHERAN, 13 MAG - "Gli europei hanno tra i 45 e i 60 giorni per dare le garanzie necessarie per assicurare gli interessi dell'Iran e compensare i danni causati dall'uscita degli Stati Uniti" dall'...

Tesoro per proroga 6 mesi garanzie Npl : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Il ministero dell'Economia ha avviato la procedura per ottenere dalla Commissione Ue un'estensione di altri 6 mesi delle 'Gacs', le garanzie pubbliche disponibili per le banche per facilitare lo smaltimento degli Npl. ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026? All’Italia serve un governo per presentarsi con garanzie e credenziali” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sembra essere preoccupato riguardo alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano teme infatti che la mancata formazione di un governo nazionale possa diventare un problema per le ambizioni del nostro Paese come ha dichiarato a margine della presentazione dell’86^ edizione di Piazza di Siena: “Se si riuscisse ad avere ...

Marani : 'Napoli ha perso leggerezza. Sarri? Aspetta garanzie. Allegri? Rimarrei alla Juve il più possibile' : Ad una settimana da Juventus-Napoli, è vero che le distanze sono aumentate, ma è pur sempre una partita che può decidere tantissimo di questo campionato: nulla è ancora chiuso. Allo stesso tempo c'è ...