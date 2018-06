Veneto | alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza ' lupo' 3

Veneto : alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza 'lupo' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Obiettivo dell’accordo è monitorare la situazione e facilitare l’informazione degli allevatori e delle Comunità locali sui metodi più corretti ed efficaci per prevenire gli assalti predatori dei lupi (e non solo, la prevenzione riguarda anche linci e grandi plantigradi),

Veneto : alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza ‘lupo’ : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Questione di giorni, manca solo il passaggio deliberativo della Giunta previsto a fine settimana, e la Regione Veneto aprirà un proprio ‘sportello’ ad Asiago, con un proprio funzionario, che assisterà gli allevatori nei problemi di convivenza con i grandi carnivori, in particolare il lupo.Ad annunciare ai diretti interessati il nuovo accordo di collaborazione tra Regione e Unione montana ...

Veneto : alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza ‘lupo’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Obiettivo dell’accordo è monitorare la situazione e facilitare l’informazione degli allevatori e delle Comunità locali sui metodi più corretti ed efficaci per prevenire gli assalti predatori dei lupi (e non solo, la prevenzione riguarda anche linci e grandi plantigradi), favorire l’attività di pascolo in quota mettendo in sicurezza malghe e malghesi, semplificare la rilevazione di ...

