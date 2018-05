Meteo | piogge e temperature in calo al nord | sole al centro e al sud

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali forti - codice giallo su tutta la regione : Allerta Meteo codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali forti fino alla mezzanotte di domani, martedì 22 maggio: lo ha diramato la Sala Operativa della regione prolungando la vigilanza già emessa per oggi a causa del lento calo della pressione sul Mediterraneo centro occidentale con la conseguente e progressiva instabilizzazione dell’atmosfera che, con il transito di una linea di instabilità, renderanno possibili temporali ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali in arrivo - emesso codice giallo : E’ in avvicinamento una perturbazione che porterà, già dalla serata di oggi, una lieve instabilità con possibilità di piogge e brevi temporali , mentre da domani è attesa una intensificazione, con piogge più intense e temporali , anche forti. La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo , a partire dalle 12 di domani, lunedì 21 maggio, e fino alle 23.59. A essere interessate saranno tutte le ...

Previsioni Meteo : piogge passeggere al Sud ma sarà un weekend di sole e caldo in tutt’Italia - seppur con instabilità pomeridiana : Previsioni Meteo – Giornata di piogge passeggere oggi al Sud, accompagnate da sabbia del Sahara tra Calabria e Sicilia: fenomeni deboli o moderati, mentre al Centro/Nord è tornato a splendere il sole con temperature in sensibile aumento fino a +27°C a Merano, +26°C a Bolzano, +25°C a Torino, Firenze, Novara, La Spezia, Udine, Mantova, Ferrara, Pordenone e Frosinone, +24°C a Roma, Milano, Genova, Bologna, Vicenza e Grosseto. Già dal ...

allerta Meteo nord milano piogge : Nuovo allerta maltempo al nord. La Protezione civile avverte che sono in arrivo rovesci e temporali in Piemonte e Valle d'Aosta, che parla di allerta 'gialla' sul nord-ovest nonché in Umbria e Abruzzo. Una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo determinerà dalla giornata di domani una fase perturbata sul nord Italia, in particolare sui settori più occidentali. Sulla base delle ...