Salvini all' attacco del Colle | «Chi non vuole governo lo spieghi a italiani»

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Salvini all’attacco : «Parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. Attesa per le parole del Capo dello Stato...

Matteo Salvini all’attacco : “elezioni subito” : “Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso

Conte rimette l’incarico dopo il no del Colle a Savona. Salvini all’attacco : «Parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. Attesa per le parole del Capo dello Stato...

Salvini : "Ho visto Mattarella" poi dà inizio alla campagna elettorale : Il veto su Savona è stato al centro del colloquio tra il capo dello Stato e Matteo Salvini. Il segretario della Lega lo ha detto durante un incontro a Terni in Umbria. "...

Verso il No del Colle a Savona. Salvini all’attacco : «O liberi di lavorare o parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. Attesa per le parole del Capo dello Stato...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte convocato al Quirinale alle 19. Colle parla con Di Maio e Salvini. “Situazione gravissima” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano ...

Governo in bilico. Salvini e Di Maio al Colle prima di Conte. Ma è ancora stallo su Savona : L'obiettivo era sciogliere il nodo politico sul ministero dell'Economia che i due leader volevano affidare al professor Paolo Savona. Ma il comunicato emanato stamattina dal prescelto proprio con la ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte convocato al Quirinale alle 19. Colle parla con Di Maio e Salvini. “Situazione gravissima” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. A riferirlo è una nota della presidenza della Repubblica. Ma secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non è positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima”, mentre fonti del ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte convocato al Quirinale alle 19. Colle parla con Di Maio e Salvini. Fonti TgLa7 : “Situazione gravissima” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. A riferirlo è una nota del Colle, in cui si specifica che la sala stampa sarà aperta dalle 17.30. CRONACA ORA PER ORA 18.35 – Fonti TgLa7: “La situazione è gravissima” Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha dichiarato che, secondo Fonti autorevoli ...

Governo all'ultima curva : Conte pronto a salire al Colle - Salvini non molla su Savona : ... ma non è stato ancora sciolto il nodo di Paolo Savona , l'economista euroscettico che Di Maio e , soprattutto, Salvini vorrebbero alla guida del Ministero dell'Economia, ma c'è lo scoglio Mattarella ...

Salvini : "Io non mi arrendo fino all'ultimo" : Per il quotidiano inglese "M5s e Lega hanno una lunga storia di appoggio a teorie dietrologiche e non ortodosse". In Germania la Frankfurter Allgemeine punta il dito contro le loro posizioni filo-Cremlino. Intanto si attendono le mosse sul ministero dell'Economia

Governo - Salvini fino all'ultimo non mi arrendo : Ore decisive per la nascita del Governo di Giuseppe Conte. Matteo Salvini non arretra sul nome di Paolo Savona all?Economia. Il braccio di ferro tra Colle e M5s-Lega sul nodo del responsabile...

Laura Castelli vice di SavonaLa carta per sbloccare lo stallo Salvini : "Io non mi arrendo" : Ore di febbrili trattative per trovare l'ultima mediazione sulla squadra di governo. Il M5s lanciano Laura Castelli come vice di Savona per convincere Mattarella. Conte pronto a tornare al Colle Segui su affaritaliani.it

Niente governo? C'è il piano B Salvini e Di Maio pronti alle urne Ecco la strategia per tornare al voto : M5s e Lega usano il nome di Savona come una bandiera. E se la prendono con Mattarella: "Non può fare il capo dell'opposizione". Il piano di Salvini e Di Maio per il ritorno al voto Segui su affaritaliani.it