Riapre la tratta storica Avellino-Rocchetta Un viaggio in Treno per

(Di domenica 27 maggio 2018) "Alla stazione c'erano tutti. E confesso che tra noi ex ferrovieri c'è anche qualcuno che si è commosso. A me è scesa una lacrima. E la gente era così contenta di vedere ilche passava che ad ogni stazione era una festa: bambini che correvano, bandiere tricolore che sventolavano, fuochi di artificio". Piero Mitrione è arrivato puntale alla stazione diper prendere ildelle 10.05, diretto aSant'Antonio in Puglia. Non è una corsa come le altre perché questaferroviaria che percorre 120 chilometri, che abbraccia tre fiumi (Sabato, Calore ed Ofanto) e tre regioni (Campania, Basilicata e Puglia), era ferma dal 2010. Questo primoè una rinascita. Perché la locomotiva Gr. 625, detta la Signorina, che collega le zone interne dell'Irpinia e alcuni comuni delle province di Potenza ...