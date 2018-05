Festa del Fatto | Murgia | “Donne e stampa? Difficile imporsi dal basso ma non demordo”

ilfattoquotidiano

: Festa del Fatto, Davigo: “Delinquere conviene? Italia uno dei posti dove è più facile”. “Cosa ci manca? La serietà” - fattoquotidiano : Festa del Fatto, Davigo: “Delinquere conviene? Italia uno dei posti dove è più facile”. “Cosa ci manca? La serietà” - fattoquotidiano : Festa del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio dialoga con Piercamillo Davigo: “Delinquere conviene?”. Rivedi l’evento - fattoquotidiano : #FestadelFatto, Andrea Scanzi intervista Alessandro Di Battista -

(Di domenica 27 maggio 2018) “Ero al salone del libro e ho letto la prima pagina del Corriere della sera, mi è saltato all’occhio che erano tutti maschi. Non c’era nemmeno una donna”. Così MichelaalladelQuotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico, spiega la battaglia intrapresa da qualche settimana contro lamaschilista: “Le donne nei luoghi dell’autorevolezza giornalistica sono solo il 10%, una disparità che non può essere giustificata con il merito, ma solamente con un pregiudizio”. E, ancora: “L’opinione pubblica può fare molto, se vogliamo esserci per contare bisognerà contare per esserci”. Anche Bianca Berlinguer ha detto la sua: “Ci si è illusi di aver raggiunto uguaglianza, ma l’uguaglianza non c’è. Perché ci sia davvero parità bisogna continuare con le battaglie” L'articolo...