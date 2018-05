Clienti TIM da almeno un anno? Da domani potrete acquistare LG G7 ThinQ a 300 euro

Tim Party : regali per i Clienti fisso e mobile - ecco come ricevere il primo : Tim Party sta arrivando, il nuovo servizio dell’operatore blu per fidelizzare i clienti sia della telefonia fissa che mobile, probabilmente simile a Vodafone Happy (scopri come ottenere 2GB gratis), partirà tra due giorni e il primo regalo è già disponibile. Tim Party: regali in arrivo Tim Party partirà tra due giorni e 8 ore, per la precisione a partire dal 28 maggio alle ore 20. Cosa sia di preciso non è ancora noto anche se non è ...

In arrivo TIM Party come Vodafone Happy? Primo premio a tutti i Clienti fino al 28 maggio : TIM Party sarà il corrispettivo del programma Vodafone Happy come programma di fidelizzazione dei clienti? All'apparenza sembrerebbe proprio di si. Il prossimo 28 maggio, il vettore (ex Telecom Italia) farà partire una campagna promozionale per tutti i suoi utenti, sia legati ai servizi mobili che a quelli di linea fissa. Per il momento, c'è un certo alone di mistero sull'iniziativa ma è anche vero che un Primo premio è già in palio. In ...

Wind Smart Easy : le proposte per i Clienti TIM - Vodafone - Tre - MVNO : Wind Smart Easy sono le proposte dell’operatore arancione per i clienti Tim, Vodafone, Operatori virtuali e per gli ex clienti indipendentemente dall’operatore attuale che si possono attivare entro il 22 maggio. In alcuni casi sarà necessario attendere la ricezione di un SMS Winback, mentre negli altri occorre richiedere i codici coupon online che poi andranno portati in negozio per l’attivazione di una delle offerte dedicate ...

TIM rilancia le offerte Ten Go con 30 GB e 10 Super Go con 20 GB per i nuovi Clienti : TIM rilancia oggi le offerte TIM Ten Go +20 e 10 Super Go, che saranno attivabili - salvo le eventuali proroghe - presso i negozi TIM fino al 22 maggio da nuovi clienti, anche senza richiedere la portabilità

Wind tenta anche i Clienti Vodafone e TIM con un paio di Wind Smart : Wind continua a tentare i clienti degli altri operatori lanciando un paio di nuove Wind Smart usufruibili dai clienti TIM e Vodafone che desiderano fare portabilità verso Wind. Si tratta di Wind Smart 10 Easy 20 e di Wind Smart 12 Easy 20, due piani che al rispettivo prezzo di 10 e 12 euro al mese comprendono minuti illimitati e 20 GB di internet.

Le Vodafone Special Minuti sono attivabili anche dai Clienti TIM ma fino al 21 maggio : Vodafone proroga le sue offerte dedicate alla portabilità da altri gestori e include ora anche i clienti TIM. A rientrare nel piano è la gamma Vodafone Special Minuti, serie che offre a prezzi differenti a seconda dei gestori da cui si proviene pacchetti con 10, 20 o 30 GB comprensivi di mille Minuti. C'è tempo fino al prossimo 21 maggio per approfittarne.

Fs : esce 'Note' - settimanale per Clienti trasporto regionale : ... in partenza da Jesolo il 14 maggio Tutta da sfogliare la 25esima edizione di Fabbrica Europa a Firenze, con 200 artisti internazionali, spettacoli, workshop e installazioni. Ma anche alcuni consigli ...

Fs : esce ‘Note’ - settimanale per Clienti trasporto regionale : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Dopo aver presenziato a Catania, con il numero 15 di ‘Note’, alla prima tappa nazionale del Giro d’Italia, torna anche questa settimana il magazine dal formato smart che accompagna i clienti del trasporto regionale con interviste e aggiornamenti dedicati a cultura, attualità, food, travel, innovazione, eventi e news sul territorio utili per i pendolari. Emma, protagonista della 16esima uscita, ...

Smartphone TIM disponibili a rate a prezzi super per i Clienti ricaricabili : Sono disponibili e acquistabili a rate da oggi per tutti i clienti ricaricabili con attivo un piano dati i tre Smartphone TIM a prezzi piuttosto vantaggiosi. Si tratta di TIM Easy 4G, TIM Easy Touch (al momento non disponibile sul sito web) e il nuovo TIM XL 2018. La rateizzazione è distribuita in 24 mesi e varia a seconda del dispositivo scelto.

TIM stuzzica i nuovi Clienti regalando 5 GB a chi attiva TIM Young Senza Limiti online : TIM regala 5 GB per 12 mesi ai nuovi clienti che decidono di attivare la promozione TIM Young Senza Limiti nella versione online. C'è tempo fino al prossimo 10 maggio per poterne approfittare. Compresi nel prezzo utile ad acquistare la nuova SIM anche l'attivazione di 3 euro e il primo mese. Minuti illimitati e 10 GB di traffico a 13 euro al mese sono le caratteristiche della promozione TIM in questione.

Passa a Wind : chiamate illimitate e 20GB a 10€ per Clienti Tim : Se sei cliente Tim o di operatori virtuali (escluso Poste Mobile) hai tempo fino al 2 maggio per attivare una delle migliori offerte Wind. Smart 10 Easy 20 offre chiamate illimitate e 20GB in 4G a 10€ al mese, attivabile in tutti i negozi aderenti, genera online, QUI, il codice coupon da mostrare al momento della richiesta di attivazione Wind Smart 10 Easy 20 per clienti Tim ed MVNO Passa a Wind da Tim e attiva Smart 10 Easy 20 al costo di 10€ ...

Ricarica TIM omaggio di 10 euro per tutti i Clienti - come ottenerla fino al 27 aprile : Chi tra i nostri lettori sta per effettuare una Ricarica TIM sul suo numero, deve sapere di aver scelto proprio il momento giusto per accreditare una nuova somma sulla sua SIM. Sia oggi 26 che domani 27 aprile, l'operatore regala a tutti i suoi clienti che ne approfitteranno 10 euro di bonus telefonico, seguendo un paio di semplici passaggi. L'iniziativa non è del tutto nuova perché già proposta in passato ma vanno comunque specificate le nuove ...

Wind Smart 10 Easy 20 : attivabile tramite coupon da Clienti TIM e operatori virtuali : Wind sembra essere davvero scatenata in questo periodo e oggi rilancia la Wind Smart 10 Easy 20, attivabile fino al 2 maggio solo da clienti TIM e operatori virtuali che richiedono la portabilità.

Galaxy S9 a rate da TIM con prezzo rateizzato scontato per i Clienti da almeno 1 anno : Per i clienti TIM da almeno 1 anno c’è la possibilità di acquistare a rate il Galaxy S9 con prezzo rateizzato scontato, e senza pagare neppure un anticipo mantenendo il proprio profilo tariffario con dati.Se siete alla ricerca di uno smartphone android top di gamma, come il Samsung Galaxy S9 ma non avete la possibilità di sborsare in contanti il prezzo del dispositivo, TIM viene a darvi una mano.Samsung Galaxy S9 a rate da TIM: sconto per ...