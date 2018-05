Banche | in 8 anni via 44mila addetti

Banche - tonfo degli occupati : persi 44mila posti lavoro in 8 anni : Teleborsa, - In otto anni sono andati persi 44mila posti di lavoro , con gli occupati scesi a 286.000 a causa della mancata riforma del sistema bancario. La denuncia arriva dal segretario generale di ...

Banche - Cisl : in 8 anni - via 44mila posti : 17.25 "Alla fine del 2009 i bancari italiani erano più di 330.000,nel 2017 sono scesi a quasi 286.000. Dallo scoppio della crisi in banca, bruciati più di 44.000 posti di lavoro,di cui 13.500 solo nel 2017 e l'emorragia prosegue con i piani di uscita dei grandi gruppi". Lo rivela l'Ufficio Studi della First Cisl. Nello studio si evidenzia che al Nord si è perso un addetto ogni 10, al Sud quasi 2 su 10,"un tributo occupazionale enorme grazie ...

Banche - in otto anni persi 44mila posti di lavoro : Non si arresta l'emorragia occupazionale nelle Banche italiane. In otto anni il conto è salatissimo con 44mila posti di lavoro andati in fumo, di cui 13.500 solo nel 2017. Alla fine del 2009 i bancari erano più di 330 mila, nel 2017 sono scesi quasi a 286 mila. I dati sono emersi nel corso di un'analisi effettuata dall'ufficio studi di First Cisl. "Al Nord abbiamo perso un addetto su 10, al Sud quasi 2 su 10", ha denunciato il ...

