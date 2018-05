Allegri-Marotta | vertice a Vinovo | ora si fa sul serio

Darmian alla Juventus/ 13 milioni allo United : il terzino è il primo colpo di Allegri e Marotta? : Matteo Darmian sarà il primo colpo del calciomercato Juventus: messi sul piatto 13 milioni di euro da girare al Manchester United, l'operazione sembra essere in dirittura di arrivo(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:56:00 GMT)

Juventus - l'ultimatum di Massimiliano Allegri a Beppe Marotta : chi vuole in squadra per restare : La nuova Juve è nata ieri mattina, tra le 9 e le 12. Tre ore di vertice con la dirigenza, nella nuova sede alla Continassa, in cui Massimiliano Allegri ha accettato la sfida del quinto anno alla guida ...

Juventus - Marianella : “Allegri allenerà all’estero”. Intanto Marotta insiste per Milinkovic-Savic : Juventus, Marianella- Il noto giornalista Massimo Marianella, intervenuto su canali “Sky”, ha confermato la sua idea di una prossima esperienza all’estero da parte di Massimiliano Allegri. Nessun dubbio per il giornalista: “Allegri ha vinto a tutti i livelli del nostro calcio, con la Juve ma anche prima. Un grande allenatore secondo me è quello che vince […] L'articolo Juventus, Marianella: “Allegri allenerà ...

Allegri resta alla Juventus / Vertice alla Continassa con Agnelli e Marotta : non rinnova - ma non parte : Allegri resta alla Juventus, Vertice alla Continassa con Andrea Agnelli e Beppe Marotta: il tecnico sarà ancora in bianconero, ma senza il rinnovo del contratto al 2020. Attesa per le parole(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:08:00 GMT)

Juventus - Marotta punta PAllegrini. Pronto il pagamento della clausola : Juventus, Marotta- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche sul fronte mercato. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, la Roma sarebbe pronta ad incontrare Lorenzo Pellegrini e il suo agente per tentare di definire il rinnovo contrattuale e l’eliminazione dell’attuale clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Marotta ALLA FINESTRA Occhio agli […] L'articolo ...

Juventus - Marotta : "Lo scudetto più difficile"/ Su Allegri : "Credo che resterà qui. Donnarumma e Perin..." : Juventus, Marotta: "Lo scudetto più difficile", la gioia dell'amministratore delegato bianconero dopo il settimo titolo consecutivo. Le sue parole su Allegri, Donnarumma e Perin(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:26:00 GMT)

Juventus - Marotta parla di Allegri : Getty Juventus, parla Marotta: "Il futuro di Allegri? Dipende da lui" Marotta ha parlato ai microfoni della trasmissione di Radio Rai "Radio Anch'io lo Sport". Il dirigente juventino ha subito ...

Juventus - Marotta : 'Futuro Allegri? C'è tanto ottimismo. Valutiamo Perin' : ... parla così l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport il giorno dopo la vittoria dello scudetto, il settimo consecutivo per i bianconeri. "Ricordo ...

Juventus - Marotta : "Allegri continua. Dybala resta - Pjaca torna. Mandzu deve valutare" : Si accinge a vincere di nuovo la Champions e per la cronaca ricordo che siamo stati gli ultimi ad eliminare il Real negli ultimi cinque anni. Oggi è in assoluto la squadra più forte al Mondo". Per ...

Marotta : 'Quando arrivò Allegri ci tirarono le uova' : Lo dice l'ad della Juventus, Beppe Marotta, tornando ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport sull'inizio dell'avventura in bianconero del tecnico, ora osannato dai tifosi. 'Da parte nostra c'e' tanto ...

Marotta 'Allegri? Nessuna criticità' : "La Juventus non è abituata a vendere i giocatori, li cede solo se loro chiedono di andare via - ha spiegato il dirigente ai microfoni di Premium Sport - Ad oggi questi presupposti per Higuain e ...

Juventus - Marotta conferma Allegri ma… non è convinto : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro la Roma, l’obiettivo per la squadra di Massimiliano Allegri è conquistare lo scudetto con una giornata d’anticipo. Prima del match Marotta ha parlato a Premium anche del futuro di Allegri, il dirigente bianconero lascia tutte le porte aperte anche ad un possibile addio: “Non abbiamo pensato all’eventualità che Allegri vada via. A bocce ferme ci vedremo e valuteremo il ...