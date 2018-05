Trapani | gli uomini della Guardia Costiera sequestrano 200 chili di tonno rosso

Trapani - incendiava auto a caso. Le immagini della videosorveglianza incastrano un 24enne : Risolto il mistero di una serie di attentati incendiari commessi ultimamente tra i comuni di Trapani ed Erice. I Carabinieri hanno arrestato un 24enne con numerosi precedenti, al termine di una complessa attività d’indagine durata circa due mesi. A inchiodare il giovane alle sue responsabilità una serie di elementi raccolti dai militari dell’Arma: in particolare è stato ripreso durante l’ultimo incendio dalle telecamere di ...

Trapani - la Lega presenta Giglio. Turano con Tranchida : Perchè la politica non è roba da uomo o da donna, è roba di chi è capace. E oggi, alle 22 in piazza Mercato del Pesce, verrà presentata la lista del Sindaco di Giacomo Tranchida, la lista è '...

Trapani 2018 - Tranchida presenta gli assessori - Galluffo parla di turismo : La seconda fase sarà più politica, punterà allo sviluppo della città. Al Comune, ieri mattina, erano presenti anche i responsabili delle liste in appoggio a Tranchida, hanno raccolto un totale di ...

Il lavoro - la famiglia - poi la jihad. La storia del tunisino espulso da Trapani : Viveva a Trapani da anni. Si era creato una famiglia, aveva un figlio piccolo, una moglie, e un lavoro in un ristorante. Una vita tranquilla, di quelle che conducono molti degli extracomunitari che ...

Terrorismo - tunisino espulso a Trapani. "Voleva portare il figlio a fare la guerra santa" : Il provvedimento del ministro dell'Interno Minniti sulla base delle indagini della Digos. L'uomo inneggiava al Jihad e agli attentatori terroristici

Trapani - gli appuntamenti di oggi del candidato Sindaco Giacomo Tranchida : Proseguono gli appuntamenti del candidato Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.oggi martedi 8 maggio ore 10 farà alcuni sopralluoghi nelle zone di Marausa e Guarrato. Nel pomeriggio alle ore 17 avrà ...

Trapani - Fortunata scomparsa da tre settimane insieme al figlio di 7 mesi : è giallo : Fortunata Fiorenza D'Amodio, 20 anni, è scomparsa dalla sua abitazione di Trapani dallo scorso 12 aprile insieme al figlio di 7 mesi. Si è probabilmente allontanata volontariamente dopo un litigio con il compagno, che ne ha poi denunciato la scomparsa ai carabinieri: "Sto impazzendo, non so dove siano finiti".Continua a leggere

Trapani : evadono dagli arresti domiciliari - in due tornano in carcere : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – In due evadono dagli arresti domiciliari ma vengono scoperti e finiscono nuovamente in cella. E’ accaduto a Castelvetrano (Trapani) dove i militari dell’Aliquota Radiomobile, guidata dal luogotenente Gaspare Maurizio, hanno tratto in arresto Amed Khaldi, castelvetranese 21enne, disoccupato e Anna Maria Modica, di 42 anni. Khaldi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto ...

Trapani Calcio - Calori : 'Voglio una risposta importante - ci siamo preparati bene' - Magazine Pragma : LE PAROLE DELL'ALLENATORE DEL Trapani Calcio 'Scienza sta facendo un ottimo lavoro. Lui gioca spesso con il 3-4-1-2. Sounas ha qualità e si mette spesso a centrocampo. Noi la stiamo preparando molto ...

Oggi il battesimo del volo a Birgi per il Trapani - Cagliari. Le immagini : Oggi alle ore 12 i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Trapani Birgi hanno dato il 'battesimo del volo' all'aereo dell'Alublue Malta che collega Cagliari con Trapani. Due mezzi ...

Lighthouse Trapani sconfitta indolore a Cagliari. Prima fase dei playoff alle porte : Al PalaSport di Cagliari i padroni di casa si congedano dal loro pubblico con una vittoria vincendo 85-77 su Trapani. La Lighthouse ha iniziato la partita con la consapevolezza di aver raggiunto la ...

DIRETTA/ Catania-Trapani (risultato live 0-0) streaming video e tv : le due squadre rompono gli indugi : DIRETTA Catania-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 23 aprile 2018.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:08:00 GMT)

Serie C - big match Catania - Trapani - sorpresa tra gli sportivi Video : Una vera e propria sorpresa quella di #Catania- Trapani, big match attesissimo nel prossimo turno del campionato di #Serie C. Questa gara, che si disputera' alle ore 20.45 di lunedì non è attesa soltanto dai tifosi delle due squadre in questione, ma anche dai tifosi del #Lecce che assisteranno con molto interesse alla sfida tra seconda e terza della classe. Quando si parla di sorpresa, non s'intende discutere delle scelte tecniche dei due ...