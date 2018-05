Salvini | Stasera lista a Conte

Attesa per le mosse di Conte. Salvini : “Basta passi indietro - stasera la lista a Conte” : «Di passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare». Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini al termine di una riunione in via Bellerio con i suoi fedelissimi, torna sulla questione della scelta di Paolo Savona come ministro dell’Economia. Annuncia che fornirà già stasera la sua lista di minist...

Governo : Salvini - no passi indietro - stasera lista a Conte : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza: abbiamo già fatto tutto quello che potevamo fare”. Così Matteo Salvini risponde a chi gli chiede se il Carroccio intende fare passi indietro sulla lista dei ministri. “Già stasera – dice ai microfoni di Sky tg 24 e dei giornalisti presenti fuori dalla sede di via Bellerio a Milano – daremo al presidente del Consiglio incaricato i ...

Dagospia - 'il nome del premier comunicato stasera da Di Maio e Casaleggio a Matteo Salvini. E Sergio Mattarella...' : Un flash, su Dagospia . Una soffiata sul nome del premier . Su Dago si legge: 'Il nome del premier è a conoscenza di Davide Casaleggio e Luigi Di Maio e sarà comunicato a Matteo Salvini stasera', ...

TRATTATIVA Salvini-DI MAIO PER IL GOVERNO/ Accordo M5s-Lega sull’Ue : vertice stasera - poi nome premier : GOVERNO M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di MAIO e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". Contratto di GOVERNO terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:40:00 GMT)

Matteo Salvini : 'Entro stasera daremo il nome del premier politico a Sergio Mattarella' : Un solo nome per il premier, e sarà politico . Matteo Salvini annuncia che M5s e Lega stanno raggiungendo la quadra per individuare il presidente del consiglio da presentare al Capo dello Stato Sergio ...

Governo - Salvini : 'Entro stasera chiamata a Colle'. Si cerca premier terzo. Intesa su pensioni : Prosegue la trattativa tra M5s e Lega sul contratto di Governo. Nel pomeriggio nuovo incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio e in serata dovrebbe essere pronta la seconda bozza sul programma. E' ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : «Premier politico». Salvini : «Entro stasera chiamiamo Mattarella» : Sul contratto di Governo «mancano i punti e le virgole ma non abbiamo ancora chiuso», dice a riunione conclusa il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio. Domani nuova riunione tecnica a Roma per ultimare il programma. Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi» ...