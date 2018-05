Furto in casa | spariscono oggetti in oro

Bologna - Furto a casa di Romano Prodi : identificate due donne nomadi : Bologna, furto a casa di Romano Prodi: identificate due donne nomadi Bologna, furto a casa di Romano Prodi: identificate due donne nomadi Continua a leggere L'articolo Bologna, furto a casa di Romano Prodi: identificate due donne nomadi proviene da NewsGo.

Bologna - Furto a casa di Romano Prodi : identificate due donne nomadi : Due donne nomadi sono state identificate e sono sospettate come autrici del furto nella casa di Bologna di Romano Prodi, in via Gerusalemme, la sera del 20 aprile. Lo scrive il Resto del Carlino. Le ...

Furto in appartamento sul lungomare di Catanzaro - carabinieri trovano il ladro nascosto in casa : La scorsa notte, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno tratto in arresto Cantaffa Angelo, 33enne ...

La ladra era la dottoressa : visite a domicilio con Furto a casa dell’anziano : La donna, fingendo di agire con scrupolo, si recava a casa dell'uomo ma lo alleggeriva dei contanti. Incastrata da una telecamera piazzata dai carabinieri ai quali la famiglia dell'uomo si era rivolta.Continua a leggere

Napoli - consigliere comunale nel mirino : Furto a casa dopo il raid contro l'auto : Ancora una volta Gaetano Troncone, il consigliere comunale di Napoli, finisce nel mirino della criminalità. dopo il raid dei giorni scorsi, che si concretizzò con ingenti danni alla sua autovettura ...

Bologna - Romano Prodi : casa svaligiata - Furto 30mila euro/ “Mi hanno rubato i ricordi di una vita” : Romano Prodi, a Bologna svaligiata la sua casa in Piazza Santo Stefano: colpo da 30mila euro, maci furto o avvertimento? L'ex premier e moglie salvati dalla visita a Roma da Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Furto a stagista danese ospite presso nota casa vinicola di Canelli : identificato il responsabile : Cronaca Era agosto dello scorso anno quando una giovane danese, ospite per uno stage di lavoro in una foresteria della casa vinicola "Contratto" di Canelli, si accorse che qualcuno forzando una delle ...

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffusa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...

